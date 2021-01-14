Son dakika... Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı - Son Dakika

Son dakika... Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı

14.01.2021 17:55

Son dakika gelişmesine göre Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı -Otomobile ile uçtuğu derede telefonla yardım istedi Dereye uçan otomobilden sağ çıktı Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu.

Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı

-Otomobile ile uçtuğu derede telefonla yardım istedi

Dereye uçan otomobilden sağ çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye uçtu. İtfaiye ekipleri dereye uçan araçtaki sürücüyü sıkıştığı yerden çıkardı.

Edinilen bilgilere göre, Çerkezköy İlçesi Hükümet Caddesi üzerindeki köprüde, İ.M.K.'nin sürücüsü olduğu 59 ABM 085 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, dereye uçtu. Köprü korkuluklarını kırarak dereye metrelerce yükseklikten düşen otomobilde sürücü İ.M.K. cep telefonu ile 112 Acil'i aradı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, güçlükle araç sürücüsünü sıkıştığı yerden kurtardı. Olay üzerine şok yaşayan sürücü, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Son dakika... Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı
Son dakika... Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı
Son dakika... Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı
Son dakika... Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı

Tekirdağ, Otomobil, İtfaiye, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika... Dereye uçan araçtan can kurtarma savaşı - Son Dakika


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