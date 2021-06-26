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Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya - Son Dakika

Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya

26.06.2021 11:14
Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya, System.String[]

Son dakika ekonomi haberi: Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılında e-ticaret eğitimleri, hibrit fuarlar, dijital ticaret heyetleri, ihracatçıların dünyanın birçok ülkesinden alıcıyla iş bağlantısı kuracağı mobil aplikasyon gibi birçok projeyi ajandasına aldı.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılında e-ticaret eğitimleri, hibrit fuarlar, dijital ticaret heyetleri, ihracatçıların dünyanın birçok ülkesinden alıcıyla iş bağlantısı kuracağı mobil aplikasyon gibi birçok projeyi ajandasına aldı. EDDMİB, İtalya ve Almanya başta olmak üzere fiziksel fuar çalışmalarında da aktif olmayı planlıyor.

Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği, 2021 yılında; e-ticaret eğitimleri, hibrit fuarlar, dijital ticaret heyetleri, ihracatçıların dünyanın birçok ülkesinden alıcıyla iş bağlantısı kuracağı mobil aplikasyon gibi birçok projeyi ajandasına aldı. EDDMİB aynı zamanda İtalya'da dünyanın en önemli ayakkabı, deri çanta ve aksesuar fuarı Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarlarına daha sonra da Almanya'da ILM Offenbach Fuarı'na katılarak fiziksel fuar çalışmalarında da aktif olmayı planlıyor.

2019-2020 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında 2020 yılına çok iyi bir giriş yaptıklarını hatırlatan Ege Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Erkan Zandar, "11-14 Ocak'ta milli katılım organizasyonu gerçekleştirdiğimiz İtalya'daki Garda Expo Riva Schuh Fuarına 10 firmayla, Garda Bags Deri Çanta ve Aksesuar fuarına ise 5 firmayla katıldık. 25- 28 Şubat 2020'de ise Euroshoes Moskova Fuarını 10 firmayla gerçekleştirdik. Birliğimizin 22 Ocak 2020'de 8'inci kez düzenlediği deri tasarım ve üretim yarışması Deri'n Fikirler'in finalini ve İhracatın Yıldızları Ödül Törenini, Leather & More fuarıyla eş zamanlı olarak gerçekleştirdik. 750 bin dolar üzeri 36 üyemiz 2019 döneminde gerçekleştirdikleri imalatçı kayıt rakamları değerlerine göre Bakır, Gümüş ve Altın kategorilerinde ödüller aldı" dedi.

"Ege'deki performansımızı Türkiye'deki firmalar 5-6 ay sonra ancak gösterebildi"

Zandar, pandemi başladığı andan itibaren dijitalleşme çalışmalarına ağırlık verdiklerine değinerek, "Dünyada ses getiren çalışmalara imza attık. Ege'deki deri sektörünün gösterdiği performansı, Türkiye'deki firmalar 5-6 ay sonra ancak gösterebildi. Nisan ortasında başladığımız dijitalleşme çalışmalarımızı haziranın başında bitirerek, dünyada ve Türkiye'de ayakkabı, çanta, deri saraciye sektörlerine yönelik ilk dijital fuarı Shoedex2020'yi gerçekleştirdik. 1-4 Haziran 2020 tarihlerinde düzenlenen Shoedex2020'nin ilk üç gününde 31 katılımcı firma ile 60 ülkeden 300'ü aşkın alıcı, www.shoedex.events adresinde buluştu. Yoğun ilgi nedeniyle fuarı 4 güne uzattık. Toplamda 1000'nin üzerinde B2B görüşmesi gerçekleşti" diye konuştu.

Türkiye'de ve dünyada ilk: Shoedex dijital bir fuar markası

Shoedex'in İhracatçı Birlikleri'nin dijital bir fuar markası olduğunu vurgulayan Erkan Zandar, 13-23 Ekim 2020 tarihlerinde ikinci kez düzenlenen fuarda katılımcı cephesindeki artış nedeniyle sektörlere deri konfeksiyonu da ekleyerek ürün gamlarını genişlettiklerini açıkladı.

Zandar, "İkinci kez düzenlediğimiz dijital fuarımızda 72 katılımcı firmamız, 65 ülkeden 300'ün üzerinde alıcıyla yeni iş birlikleri yaptı. 27-30 Nisan 2021'de ise Shoedex kapsamında düzenlediğimiz Ayakkabı Saraciye Sanal Ticaret Heyetinde 19 firma, Avrupa ülkelerinden 51 ziyaretçiyle önemli bağlantılar gerçekleştirdi. Shoedex, Türkiye'de tek bilinen dijital fuar olarak konuşulmaya devam ediyor. Biz iki ay içinde imkansızı başardık. Çok ciddi kazanımlarımız oldu. Sektör olarak dijital ayak izi bırakmayı öğrendik. Web sitelerimizi güncelledik, bütün ürünlerimizi dijitale taşıdık. Bir buçuk sene süren, fiziki fuarların olmadığı, uzak mesafeli yürütülmesi gereken dijital döneme biz bütün sektörlerden daha hızlı başladık. Fiziksel fuarlara 15-20 gün içinde tekrar İtalya'da Garda ile başlayacağız."

Deri sektöründe hem dijitalleşme hem sürdürülebilirlik ön planda

Zandar, "Biz dijitalleşmeyle ihracatımızı artıya taşıdık. Yapılmayanı yaparak, olmayanı başararak çok ciddi bir işe imza attık. Dijitalleşme faaliyetlerimize 31 Ağustos-4 Eylül 2020 tarihleri arasında Footwear Distributors and Retailers of America tarafından çevrim içi ortamda düzenlenen Shoe Sustainability Summit-Ayakkabı Sürdürülebilirliği Zirvesi etkinliğine sponsor olarak devam ettik. Dünyada sürdürülebilirlik bilincinin önemini, dünyada ne ölçüde konuşulduğunun ön çalışmasını yaptık. Amerikan Ayakkabı Perakendecileri Birliğinin yaptığı etkinliğin en büyük başlığı sürdürülebilirlik anlayışıydı. Bunu ikinci kez düzenlediğimiz Shoedex'in de konu başlığı yaptık. Bu derneğin başkan yardımcılığını yapan kişilerle online seminerler düzenledik. Türkiye'deki deri sektörünün konuya bakış açısını paylaşmış olduk" dedi.

Turkish Leather Products mobil aplikasyonu dünyayı firmaların ayağına getiriyor

Üyeler ile yurt dışından alıcı bilgilerini tek bir platformda buluşturmayı amaçlayan Turkish Leather Products mobil aplikasyonunun Haziran 2020 itibariyle hizmete girdiğinden bahseden Erkan Zandar sözlerine şöyle devam etti:

"Halihazırda İDMİB B2B Portalı ile entegrasyon çalışmaları devam ediyor. B2B portala üye olmak isteyen firmalarımız https://www.turkishleather.com/ web sitesinden kayıt olabiliyor. Birçok üyemiz girişini yaptı. Bütün aktivitelerimizde bu projemizin tanıtımına yönelik çalışmalar yapılacak. Turkish Leather Products mobil aplikasyonunu dünyada göstereceğiz. Temmuz ayındaki Garda ile beraber tanıtımına başlayıp daha çok üyenin girmesini sağlayacağız. Sadece Ege'nin değil, Türkiye'nin aplikasyonu olacak. Ülkedeki sektördeki bütün firmalar yer alacak. Sosyal medyada da tanıtımlarını yaparak dünyada pek çok kişinin Türkiye'de iş bağlantısını bu altyapıyla bulmasını sağlayacağız."

Deri ihracatçıları e-ticaret ile yükseliyor

9 Nisan 2020'de Deri Sektöründe Dijitalleşme webinarını düzenlediklerini anlatan Erkan Zandar, "Bu etkinlik, birliğimizin pandemi dönemindeki sanal fuar/heyet organizasyonlarının, dijitalleşme stratejisinin oluşmasında büyük bir önem taşıyor. E-ticaret ve e-ihracat ile ilgili iki kapsamlı eğitim düzenledik. 17 Aralık-10 Ocak 2021'de 8 ayrı başlıkta 24 saat süren deri sektöründe E-Ticaret Yönetimi Eğitimine 36 üyemiz, 8-23 Mayıs 2021 tarihindeki 6 ayrı başlıkta 24 saat süren Global Pazaryerlerinde Satış Yönetimi Eğitimi'ne 25 üyemiz katıldı" diye konuştu.

Sezonun ilk fiziksel fuarı İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya

Zandar, pandemi nedeniyle Leather & More Fuarı, Deri'n Fikirler Yarışması ve İhracatın Yıldızları Ödül Törenini yapamadıkları için, 2020 yılında 750 bin dolar ve üzeri ihracat gerçekleştiren 37 üyeye ödüllerinin, firma ziyaretleri ile paylaşıldığını söyledi.

Zandar, "18-20 Temmuz 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Expo Riva Schuh & Garda Bags Fuarlarına Birliğimizin Milli Katılım Organizasyonu kapsamında 11 firmamız katılım gösterecek. Sezonun ilk fuarı olacak. 4-6 Eylül 2021 tarihlerinde gerçekleşecek Almanya'da ILM Offenbach Fuarında birliğimizin info standı yer alacak. Ege Bölgesindeki saraciye firmalarımızın orada bulunmasını sağlamak için bu girişimi başlattık. Leather & More Fuarı'nın yurtdışında tanıtımıyla ilgili çalışmalar yapacağız. Bir komite kurulacak. Deri konfeksiyon için yurt dışında hedef fuarlar belirleyip info stant ile çoklu olarak katılımlar sağlayacağız. Ayakkabı sektörü için önemi tartışılmayacak Expo Riva Fuar organizasyonunun Türkiye'deki tek partneri Ege İhracatçı Birlikleri'dir."

Hibrit Shoedex Türkiye'nin en efektif fuarı olacak

Erkan Zandar, İZFAŞ ile Leather & More Fuar, Nobel Expo firması ile Shoexpo Fuar organizasyonu konusunda görüşmelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Zandar, şöyle devam etti:

"Sanal fuarların fiziksel fuarlarla birleşerek hibrit bir yapıyla devam edeceğini öngörüyoruz. Hibrit olarak ilerlemesinin başlıca avantajları arasında; fuara erişimde sıkıntı çeken, gidemeyen, vakit sorunu yaşayan ziyaretçi ya da alıcının bulunduğu istediği yerden fuara katılma kolaylığı, maliyetinin düşük olması gibi birçok nedeni var. Shoedexpo tekrardan başlayacaksa bunun dijital versiyonu Shoedex olacak. İkisini birleştirip Türkiye'deki en efektif fuarını gerçekleştirebiliriz." - İZMİR

Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya
Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya
Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya
Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya
Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya

E ticaret, Türkiye, Almanya, İtalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika: Deri ihracatçıları sezonun ilk fiziksel fuarına İtalya ile başlıyor, sonraki ülke Almanya - Son Dakika Ekonomi


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