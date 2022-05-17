Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı - Son Dakika
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Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı

17.05.2022 23:59
Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı

Son dakika haber... MARDİN'in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı.

MARDİN'in Derik ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarptı. Kazada anne ve 2 yaşındaki kızı ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Riya Kosere Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsü B.S.'nin direksiyon hakimiyetini kaybettiği 63 ADG 922 plakalı otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yayaya çarptı. Kazada otomobilde bulunan 3 kişi ile birlikte toplam 8 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Derik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Azize Sazan (43) ile 2 yaşındaki kızı Arin, buradan Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralıların durumunun iyi olduğu belirtildi.


Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı
Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı
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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Son dakika: Derik'te otomobil yayalara çarptı: 8 yaralı - Son Dakika
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