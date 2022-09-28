Son Dakika | DERİK'TEKİ KAZADA ÖLENLER İÇİN MEVLİT PROGRAMI - Son Dakika
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Son Dakika | DERİK'TEKİ KAZADA ÖLENLER İÇİN MEVLİT PROGRAMI

28.09.2022 13:55

Son dakika gündem haberine göre MARDİN'in Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta 2 TIR'ın neden olduğu kazada yaşamını yitiren 20 kişi için mevlit okutuldu.

MARDİN'in Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta 2 TIR'ın neden olduğu kazada yaşamını yitiren 20 kişi için mevlit okutuldu.

Derik ilçesinde 20 Ağustos'ta Bahçelievler Mahallesi'nde 2 TIR'ın neden olduğu kazada polis memuru Yahya Ergin şehit olurken, Şervan (6) ve Mihriban Tanrısever (11), İbrahim Halil Has (80), İnan Berk (35), Bessi Bağlayan (57), İrfan Aktaş (45), Mülkiye Acar (56), Ünal Ekinci (24), Baran Açan (28), Hamit Akkoyun (82), Ahmet Aktay (30), Sıtti Abul (84), Fesih Dağ (61), Velat Dağ (45), Kemal Dağ (60), Hatip Denk (66), Necla Arda (27), İsa Ayebe (42) ve Baver Babur (17) yaşamını yitirdi. Kazanın 40'ıncı günü nedeniyle ilçede HDP teşkilatı tarafından mevlit programı düzenlendi. Tepebağ Mahallesi'ndeki bir düğün salonunda düzenlenen mevlit programına, HDP'li Meclis Başkan Vekili Nimetullah Erdoğmuş, HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ve HDP'li milletvekilleri, kazada ölenlerin yakınları ile yaralananlar ve vatandaşlar katıldı.

Erdoğmuş ve Beştaş, kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarının bulunduğu masaları gezerek baş sağlığı diledi. Program, edilen dualar ve verilen yemeğin ardından sona erdi.

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Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Bahçelievler Mahallesi, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | DERİK'TEKİ KAZADA ÖLENLER İÇİN MEVLİT PROGRAMI - Son Dakika

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