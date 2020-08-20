Son Dakika | Dernek lokalindeki gizli odada kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika

Son Dakika | Dernek lokalindeki gizli odada kumar oynarken yakalandılar

Son dakika haberlerine göre MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen derneğin lokaline operasyon düzenlendi.

Son Dakika | Dernek lokalindeki gizli odada kumar oynarken yakalandılar, System.String[]

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kumar oynatıldığı tespit edilen derneğin lokaline operasyon düzenlendi. Operasyonda, kitaplığın bulunduğu dolabın arkasında gizli oda bulundu. Gizli odasında kumar oynattığı tespit edilen lokalin 2 işletmecisine ve kumar oynayan 15 kişiye, toplam 100 bin lira para cezası kesildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Yeni Yol Caddesi Sevgi Yolu'nda bulunan bir derneğin lokalinde kumar oynatıldığı ihbarı aldı. Üç gün süreyle dernek binası takibe alındıktan sonra, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararıyla gece baskın düzenlendi. Lokale giren polis, içeride oturan sadece iki kişi olduğunu ve kumar faaliyetinin olmadığını fark etti. Şüphe üzerine lokal içinde yapılan incelemede, kapı girişi kenarında bulunan kitaplık dikkati çekti. Kitaplıktaki boy aynası dikkatli incelendiğinde içeri giriş düzeneği bulunduğu belirlendi. Aynanın sol üst köşesinden bastırıldığında açıldığı belirlendi.

Gizli odaya giren polis, kumar oynayan 15 kişiyi yakaladı. Gizli odada yapılan aramalarda kumar oynamak için özel tasarlanmış poker masası, oyun pulları, 50 takım iskambil kağıdı ve 7.65 mm çapında 13 mermi ele geçirildi.ALETLERE EL KONULDU

2 lokal işletmecisi ve 15 kişi İlçe Asayiş Büro Amirliği'ne götürülerek işlem başlatıldı. Lokalin işletmecisi 2 kişi hakkında kumar oynamak için yer temin etmek, sosyal mesafe kuralına uymamak, maske takmamak ve 6136 sayılı Sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunu'na muhalefetten ceza tutanağı tutuldu. Ayrıca kumar oynadıkları belirlenen 15 kişi hakkında da sosyal mesafe kuralı uymamak, maske takmamak suçlarından tutanak tutuldu. Yapılan işlemler sonunda 2 işletmeci ve 15 kişi, toplam 100 bin lira para cezası uygulanıp, serbest bırakıldı. Dernek lokalinde bulunan kumar aletlerine ise el konuldu.


Asayiş Büro, Marmaris, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2020 16:39

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Dernek lokalindeki gizli odada kumar oynarken yakalandılar - Son Dakika
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