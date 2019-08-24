Son Dakika Haberleri: Son dakika: Derrick Williams Fenerbahçe için İstanbul'a geldi
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Son dakika: Derrick Williams Fenerbahçe için İstanbul'a geldi

30 dakika önce

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, yeni transferi Derrick Williams'ı İstanbul'a getirdiğini duyurdu.

Son dakika: Derrick Williams Fenerbahçe için İstanbul'a geldi, System.String[]

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe Beko, yeni transferi Derrick Williamsİstanbul'a getirdiğini duyurdu.


Sosyal medyadan paylaşım yapan sarı-lacivertli kulüp, "Sezon açılışımız için geri sayımda son günler! Oyuncumuz Derrick Williams da İstanbul'a geldi" dedi.


Nicolo Melli'nin yerine transfer edilen 28 yaşında ve 2.03 metre boyundaki ABD'li yıldız, NBA'de 6 takımda forma giydikten sonra Bayern Münih'e gelmişti. Euroleague'de 13.4 sayı ve 4.2 ribaund ortalamalarıyla oynadı. Fenerbahçe Beko, Nicolo Melli ve Marko Guduric gibi yıldızların NBA'e transfer olması sonrası kadrosunu Nando de Colo, Leo Westermann ve Berkay Candan ile güçlendirmişti.

Fenerbahçe, İstanbul, Williams, Beko, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 12:02 
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