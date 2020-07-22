Son Dakika: Destici: "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak" - Son Dakika

Son Dakika: Destici: "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak"

Gelen son dakika haberine göre Destici: "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak" "Türkiye'nin ivedilikle bu suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor" "HDP milletvekillerinin, kürsüde kadın hakları konuşurken kendi milletvekillerinin kadına karşı uyguladıkları...

Son Dakika: Destici:

Destici: "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak"

" Türkiye'nin ivedilikle bu suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor"

"HDP milletvekillerinin, kürsüde kadın hakları konuşurken kendi milletvekillerinin kadına karşı uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almadıklarını görüyoruz"

"Bize göre bu düzenlemede sansür diyebileceğimiz bir şey yok"

ANKARA - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak" dedi.

Parti genel merkezinde bulunan toplantı salonunda gündemi değerlendiren BBP Genel Başkanı Destici, yaşanan kadın cinayetleri için idam cezasının geri gelmesini dile getirirken, HDP'de yaşanan tecavüz ve kadına şiddet konusunda ise "HDP milletvekillerinin, kürsüde kadın hakları konuşurken kendi milletvekillerinin kadına karşı uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almadıklarını görüyoruz" ifadelerini kullandı.

"24 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak inşallah"

Ayasofya'nın ibadete açılması konusuna değinen Destici, "Pek çok tartışmayı gündeme getirdi. Biz Büyük Birlik Partsisi olarak, şahsım aklım erdiğinden beri Ayasofya'nın ibadete açılması için hem mücadele ettik hem de bugünü hasretle bekledik. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camiinde olacağız. İnşallah Cuma namazımızı da Ayasofya'da eda edeceğiz. Burada davet edilen bazı siyasi parti genel başkanlarının katılmama gerçeklerini anlamakta güçlük çekiyoruz. 'Kameralar önünde ibadet olmaz, ibadet gösteri değildir' cümlelerinin bazı haklılık payları vardı. Ama aynı şekilde ibadetin açık tamda göstere göstere yapılacağı hallede vardır. Örneğin Hac ibadetinde Sefa ile Merve arasında bir yürüyüş vardır. O yürüyüşün belli bir bölümünde erkekler kısa ve sert adımlarla üstelik dik durarak yürürler. Neden? Resulü Ekrem efendimizin sünnetidir. Çünkü o yürüyüşü müşrikler seyrederdi. Müslümanlar onla karşı daha güçlü daha kararalı olduklarını belli etmek için yürürlerdi. Ayasofya'da ki cuma namazı da tamda böyle bir şey. Çünkü bu karar kolay alınmış ya da kolay alınabilecek bir karar değildi. Onun için burada hiç bahane üretmeden, mazereti olmayan herkesin o gün Ayasofya caminde Cuma namazında, pandeminden sebep fiziki olarak omuz omuza durmamız mümkün değil ama inanç olarak birlikteliğimizi göstermek adına omuz omuza durmanın tam zamanıdır. Ayasofya'nın 86 yıl sonra müze statüsünden camiye çevrilmesi kararının önemli, tarihi bir karar olduğunu ifade ediyorum. Türkiye'nin egemen bir devlet olduğunun çok net bir göstergesi olduğunu ifade ediyorum. 24 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak inşallah. Onun nesli olarak, onun emanetine sahip çıkmanın haklı gururunu yaşayacağız. Fethin sembolü ve kılıç hakkı olan Ayasofya'nın tekrar cami olarak ibadete açılması sadece Türkiye'de yaşayan biz Müslümanlar için değil, bütün İslam coğrafyası için yeryüzündeki milyarlarca Müslüman için önemli tarihi bir gündür" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin ivedilikle bu suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor"

Son dönemde yaşanan kadın cinayetleri "Bunlar içimizi kanatıyor. Canımızı yakıyor. Bir çare bulamamanın da üzüntüsünü çekiyoruz. Biran önce hep birlikte bir çare bulunması gerektiğini düşünüyoruz. En son Pınar Gültekin'inin nasıl öldürüldüğünü dinledik. Gerçekten bir vahşet Bir insan nasıl bunu yapabilir? Önce öldürüyor sonra yakıyor sonrada bir bidona beton döküyor. Bunları yapana ne yapacaksınız siz? Bunun cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatma hem adaleti tesis etme anlamında başka hani ceza bunun karışlığı olabilir ki. Bize göre başka hiçbir ceza bunun karşılığı olamaz. Türkiye'nin ivedilikle bu suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor. Bunun hem caydırıcılık açısından önemli olduğunu, bir yarar sağlayacağını bir çare olacağını düşünüyoruz. Öbür taraftan da adaletin tecelli etmesi adına bunu önemsiyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak bu konuda çok netiz. Hem meclise 2 milyon dilekçemiz var hem de verilmiş olan bir kanun bir anayasa değişikliği teklifimiz var" ifadelerini kullandı.

"HDP milletvekillerinin, kürsüde kadın hakları konuşurken kendi milletvekillerinin kadına karşı uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almadıklarını görüyoruz"

HDP'de yaşanan tecavüz skandalına aynı parti vekillerin sessiz kalması ile birlikte gerçek yüzlerini gördüklerini belirten Destici, "Birileri gibi sözde kadın hakları savunuculuğu yapmadık, yapmayız da. Güya kadın hakları savunucusu gibi gözüken, partilerinde çok kadın olduğunu ifade eden, PKK'nın siyasi partisinin düştüğü hali görüyorsunuz. Birde bu açığa çıkanlardan. Açığa çıkmayanları da biliyoruz. Bir milletvekilleri aylarca eşine şiddet uyguluyor. Bir başka milletvekilleri de bir kadına, İslami cemaatlerden değil azınlık bir grubunun cemaat liderinin evine götürerek tecavüz ediyor. Eğer bu cemaat lideri bir azınlık cemaat lideri değil de, İslami bir cemaatin lideri olsaydı acaba bazı basın yayın organları, CHP ve HDP grubu ile diğer gruplar onların peşine takılan siyasi partilerin tavırları bu kadar sessiz mi olurdu? En az, HDP vekiline verilecek tepki kadar, en az o Süryani cemaat liderine de tepki verilmesi lazım. Kim yaparsa yapsın yine aynı ve net bir şekilde tavır koyardık. Fakat bakıyorsunuz sözde kadın haklarını ağzından düşürmeyen HDP milletvekillerinin, kürsüde kadın hakları konuşurken bile kendi milletvekillerinin alçaklıklarını iğrençliklerini kadına karşı uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almadıklarını görüyoruz. Gerçek yüzlerini de bu şekilde görmüş oluyoruz" diye konuştu.

"Bize göre bu düzenlemede sansür diyebileceğimiz bir şey yok"

Sosyal medya düzenlemesini yerinde bulduklarını belirten BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, "Kademeli olarak uygulanacak yaptırımlar var. Bize göre bu düzenlemede sansür diyebileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla tüm partilerin mecliste buna destek vermesinde bir engel yok. Çünkü hepimiz şikayetçiydik. Özellikle hanımefendiler başta olmak üzere insanımız sahte hesaplardan ya da adam yurt dışına kaçmış gitmiş, her türlü hakareti küfrü yapıyor. Bir algı oluşturuyor. Dolayısıyla bunların düzenlenmesi şarttı. Onun için bu düzenlemeyi Büyük Birlik Partisi olarak yerinde buluyoruz. İnşallah meclis kapanmadan düzenlemenin meclisten geçmesini bekliyoruz" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

Fatih Sultan Mehmet, Han, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 05:05 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son Dakika: Destici: '24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak' - Son Dakika

Son Dakika

Tekstil fabrikasında koronavirüs paniği! Çalışanlar karantina altına alındı Fatih Karagümrük sahasında Akhisarspor'la 3-3 berabere kaldı Bakan Koca'dan vatandaşlara Kurban Bayramı uyarısı: Toplu bayramlaşma yapılmamalı, ziyaretler sınırlı tutulmalı Fenerbahçe, UEFA'dan neden ceza aldıklarını tek tek anlattı Pınar Gültekin'in katilinin ailesi, haberlerin engellenmesi için gizlilik talebinde bulundu Serinlemek için dereye giren genç öğretmen, boğularak hayatını kaybetti Bakan Selçuk, okulların açılmasıyla ilgili üzerinde çalışılan 4 senaryoyu paylaştı 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Bakan Selçuk merak edilen soruya yanıt verdi Real Madrid'li Vinicius, Türk model Elif Aksu ile reklam filminde oynadı 21 yaşındaki Tuğçe'yi 1.5 yıldır taciz eden Nurettin Şeyhmusoğlu tutuklandı Fransa bu görüntüleri konuşuyor! İki çocuk ölümden böyle kaçtı Kocaeli'de kamyonla çarpışan otomobildeki aynı aileden 5 kişi hayatını kaybetti F.Bahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal'ın sakallı yeni imajı görenleri hayrete düşürdü A Milli Futbol Takımı'nın yardımcı antrenörü Bayram Bektaş görevini bıraktı Ermenistan'ı korku sardı: Türkiye'nin askeri müdahalede bulunmasından endişe ediyoruz
Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti Diyanet İşleri Başkanı'ndan Muharrem İnce'ye Ayasofya daveti         
17:46
Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti Kaldırımda babasını beklerken fenalaşan 14 yaşındaki genç, hayatını kaybetti         
17:35
Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti Lille'e gitmesi gündemde olan Burak Yılmaz, Beşiktaş'tan bonservisini talep etti         
16:41
'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi 'Arda Turan'lı yorum Berkay'ı çıldırttı! Takipçisine küfürlü cevap verdi         
16:10
Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı Serdar Ortaç'ın eski eşi Chloe Loughnan, cesur bikinisiyle denizin ortasında mahsur kaldı         
16:04
Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli Bahçeli'den HDP'li vekil için zehir zemberek sözler: O alçağın vekilliği düşürülmeli         
15:43
Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı Trabzon'da koronavirüs vakaları hızla yükseliyor! Denetimler sıklaştı         
15:19
Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu Şeyma Subaşı üstsüz fotoğrafını takipçilerinin beğenisine sundu         
15:09
Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş Vahşetin sebebi ortaya çıktı! Katil zanlısı, Ebru Tenk'i eşiyle görüştüğü için öldürmüş         
15:01
Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı Kenan Karaman'ın menajeri Ersin Akan, Türk Telekom Stadı'ndan yaptığı paylaşımla transfer görüşmelerini doğruladı         
14:53
Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı Ayasofya'da ilk cuma namazını kılacak isimlere gönderilen davetiye ortaya çıktı         
14:47
Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti Otomobille gişelere çarpan uzman çavuş hayatını kaybetti         
14:25
Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi Muğla'da Pınar Gültekin'in Cemal Metin Avcı tarafından canice öldürüldüğü ev görüntülendi         
14:09
Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez Cübbeli Ahmet'ten dikkat çeken Pınar Gültekin paylaşımı: İslam'ın kısas emri uygulanmadıkça cinayetler bitmez         
12:49
Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü Emekli polis memurunun düğünde havaya açtığı ateş sonucu bir kişi öldü         
12:22
Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor Şampiyonluğu kıl payı kaçıran Barış Murat Yağcı, Survivor psikolojisinden kurtulamıyor         
12:22
Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı Altını tahtından eden gümüş 2 kat daha fazla kazandırdı         
12:20
Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor Buket Aydın ve Emir Sarıgül nikah masasına oturmak için gün sayıyor         
12:05
Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi Tartıştığı yeğenine kurşun yağdırıp öldürdü! Olay sonrası cansız bedenin başında ekipleri bekledi         
11:40
Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti Sırbistan, Ermenistan'a silah gönderdiğini kabul etti         
11:34
10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı 10 yaşındaki çocuğu istismar ettiği öne sürülen şüpheli, linç girişimi sırasında kaçtı         
11:31
Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi Evinin penceresine dayanan inşaat, ev sahibini isyan ettirdi         
11:06
İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı İBB, vatandaşlara 135 liradan 'Nutuk' satmaya başladı         
10:41
Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi Evde bakım ücreti 1.544 liraya yükseldi         
10:18
Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı Fenerbahçe, Hasan Ali Kaldırım'la yeniden anlaşma sağladı         
10:11
Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü Afgan kız çocuğu, anne-babasını katleden Taliban militanlarını öldürdü         
09:43
13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu 13 yıl çalıştığı fabrikada arkadaşlarına kek ikram etti, tazminatsız şekilde işten kovuldu         
09:33
Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler Tüm ülke Pınar'a ağlarken sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ten skandal sözler         
09:29
İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti İstanbul'un göbeğinde dehşet! Kavga ettiği kişiyi bıçakladı, kamera anbean kaydetti         
09:20
Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası Kızının sevgilisiyle 4 yıl boyunca ilişkiye giren kadına 16 ay hapis cezası         
08:53
CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı CHP kurultayı öncesi iki isim Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı adaylığını açıkladı         
07:39
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2020 23:52:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika: Destici: "24 Temmuz, inşallah Fatih Sultan Mehmet Han'ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei