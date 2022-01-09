BBP Genel Başkanı Destici'den, şehit Enes Koç'un ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında şehit olan Piyade Onbaşı Enes Koç'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Piyade Onbaşı Enes Koç'un babaevine giden Destici, baba Cemalettin Koç ve ağabey Yasin Koç'a taziyelerini iletti.

Destici, ziyarette bu vatan topraklarının şehit kanları ile sulandığını belirterek, "Enes'imiz ne ilk şehidimiz ne de son şehidimiz olacaktır. İsteriz ki hiçbir askerimiz, polisimiz, güvenlik güçlerimiz şehit olmasın. Hiçbir baba ve anne evladını kaybetmesin. Acınız, acımızdır." dedi.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesindeki sınır hattında dün teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu Piyade Teğmen Murat Alyakut, Piyade Onbaşı Enes Koç ve Piyade Sözleşmeli Er Ertuğrul Ulupınar şehit olmuştu.