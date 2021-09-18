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Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi - Son Dakika

Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi

18.09.2021 17:42
Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi, System.String[]

Son Dakika! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75'lik skorla yenerek turnuvada 3. oldu. Sarı-kırmızılılarda Dee Bost, 23 sayı 11 asistlik performansıyla double-double yaptı.

2001 yılında hayatını kaybeden milli basketbolcu Cevat Soydaş anısına düzenlenen turnuvada Galatasaray NEF ile Fenerbahçe Beko, 3.'lük maçında karşı karşıya geldi. Dev derbiyi sarı-kırmızılılar 91-75 kazandı.

DEE BOST'TAN MÜTHİŞ PERFORMANS

Sarı kırmızılılarda Dee Bost, 23 sayı 11 asistlik performansıyla double-double yaptı. Kerry Blackshear yüzde 81 şut isabetiyle 22 sayı kaydetti ve 4 de ribaunt aldı. De Vaughn Akoon-Purcell ise 17 sayı, 4 asist ve 3 top çalma ile maçı tamamladı.

Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi

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Son Dakika Spor Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi - Son Dakika
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