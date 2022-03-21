Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak - Son Dakika
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Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

21.03.2022 13:21
Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

Yeni Tokat Havalimanı açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 25 Mart tarihinde yapılacağı bildirildi.

Yeni Tokat Havalimanı açılışının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımı ile 25 Mart tarihinde yapılacağı bildirildi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğünce ihale edilen havalimanı, 550 milyon TL'ye mal edildi. 45 metre genişliğinde 2 bin 700 metre uzunluğunda pisti bulunan havalimanı son teknoloji ile donatıldı. Havalimanının pisti, terminal binası ve kule inşaatı yaklaşık 3 yılda tamamlandı.

AK Parti Tokat Milletvekili Mustafa Arslan, Tokat'ın yıllardır özlemle beklediği havalimanının açılışına sayılı günler kaldığını belirterek, "Havaalanımızın açılışını 25 Mart Cuma günü Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yapacağız. Havalimanımızın güncel maliyeti 1 milyar 200 milyon lira. Tokat'ın çehresini, havasını değiştirecek bir yatırım. Tokat'a, ülkemize büyük değer katacak bir yatırım. 16 bin metrekare kapalı alanımız var. 2 bin 700 metre pist uzunluğuyla her türlü hava vasıtalarının inmesine müsait bir havaalanı havaalanımız oldu. Tokat'ımıza, milletimize, memleketimize hayırlı uğurlu olsun" dedi.

HAFTANIN 7 GÜNÜ İSTANBUL SEFERİ DÜZENLENECEK

Milletvekili Aslan, İstanbul'a haftanın 7 günü sefer yapılacağını belirterek, "Seferlerle ilgili ilk etapta yapılan düzenlemeyle haftanın 4 günü İstanbul Havalimanı'na, 3 günü ise Sabiha Gökçen Havalimanı'na uçuşlarımız düzenlendi. Sefer sayıları yolcuların, hemşehrilerimizin talebine göre yeniden değerlendirilecek. Daha ilerleyen zamanda İzmir, Antalya bu gibi seferlerle ilgili de çalışmalar yapacağız" diye konuştu.

İSTANBUL'DAN SONRA TOKAT'TA

İstanbul Havalimanında kullanılan aletli iniş sisteminin Tokat Havalimanında da kullanılacağına dikkat çeken Arslan, "Havalimanımız her türlü teknik donanıma sahip. İstanbul Havalimanı'nda hangi iniş sistemleri varsa bizim havalimanımızda da her türlü hava şartlarında inişe uygun hava iniş sistemleri mevcut" ifadelerini kullandı.

(Nurhan İçmez/ İHA)

Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak
Dev yatırımın açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan yapacak

YORUMLAR
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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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