Son dakika... Develi Belediyespor erteleme maçını kazandı
06.01.2021 17:04
Son dakika haberi: Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup'ta 9. Haftada oynanması gereken ançcak Korkuteli Belediyespor ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertemlenen Develi Belediyespor-Korkuteli Belediyespor maçı, bugün Develi'de oynandı.
Türkiye Erkekler İkinci Voleybol Ligi 3. Grup'ta 9. Haftada oynanması gereken ançcak Korkuteli Belediyespor ekibinde çıkan pozitif vakalar nedeniyle ertemlenen Develi Belediyespor-Korkuteli Belediyespor maçı, bugün Develi'de oynandı. Müsabakadan Kayseri ekibi 3-1 galip ayrıldı.
Türkiye İkinci Erkekler Voleybol Ligi 3. Grup'ta zirve yarışı veren iki takım Develi Şehit Murat Kocatürk Spor Salonu'nda karşı karşıya geldi. Üst sıraları hedefleyen Develi Belediyespor ile Korkuteli Belediyespor'u buluşturan bu önemli mücadeleden evsahibi takım Develi Belediyespor 3-1'lik üstünlük ile ayrıldı. Develi Beldiyespor bu galibiyet ile puanını 19'a çıkartarak 3. Sıradaki yerini korumuş oldu. - KAYSERİ
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