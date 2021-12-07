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Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı - Son Dakika

Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı

07.12.2021 11:11
Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı

Son dakika gelişmesine göre Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi ilçesi Zile Mahallesi'nde 1 milyon 161 bin liralık içme suyu şebeke hattı ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü, Develi ilçesi Zile Mahallesi'nde 1 milyon 161 bin liralık içme suyu şebeke hattı ve yenileme çalışması gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, KASKİ Genel Müdürlüğü, ilçelerdeki altyapı sorunlarını ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

İmara açılan bölgelerde yeni konutların içme suyu ve kanalizasyon ihtiyaçlarını karşılamak için çaba gösteren KASKİ ekipleri, Develi'nin Zile Mahallesi'nde yeni hatlar imal ediyor.

Proje kapsamında 1 milyon 161 bin liralık yatırım bedeli ile içme suyu şebeke hattı imalatı yapılırken, ekonomik ömrünü tamamlamış mevcut hatlar da yenileniyor.

Kısa sürede tamamlanacak proje sayesinde bölgede altyapı daha sağlıklı ve modern yapıya kavuşacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, KASKİ'nin hayata geçirdiği her projenin bölge halkının daha nezih ortamlarda yaşamasını sağlayacağını belirtti.

Altyapı yatırımlarının kent merkezi ile ilçelerde ihtiyaca uygunluğu kontrol edilerek yapıldığının altını çizen Büyükkılıç şunları kaydetti:

"Çok şükür hem altyapı hem de üstyapı anlamında kentimiz iyi yerlerde. Gelişmiş kentlere baktığımızda Kayseri'nin de güzel bir konumda olduğunu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Tabi ki belli bir konuma gelmek için tüm birimlerimiz fedakarca çalışıyor. Yaptıklarımızın üzerine sürekli bir şeyler ilave edebilme gayreti içerisindeyiz. İlk günkü azim ile yolumuza devam ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde de gücümüz yettiğince halkımıza hizmet için elimizden geleni yapacağız. Yapılan ve yapılacak olan hizmetlerimiz ilçe halkımıza hayırlı olsun."

Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı
Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı
Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı
Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Su ve Kanalizasyon İdaresi, Kayseri, Develi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika | Develi'ye 1 milyon 161 bin liralık içme suyu yatırımı - Son Dakika
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