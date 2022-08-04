DDK Başkanı Arıncı: KPSS'ye yönelik incelemeler devam ediyor, hiçbir gencimizin hakkını yedirmeyiz
04.08.2022 10:20
Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavlarında da yer alması üzerine başlatılan inceleme hakkında açıklamalarda bulundu. Arıncı, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.
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4.08.2022 10:33:44. #1.11#
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