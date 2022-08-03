Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu - Son Dakika
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Erdoğan'ın talimatıyla inceleme başlatan Devlet Denetleme Kurulu, KPSS skandalı hakkında suç duyurusunda bulundu

03.08.2022 19:09

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın KPSS skandalını incelemesi için talimat verdiği Devlet Denetleme Kurulu, olay hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Temmuz'da gerçekleştirilen KPSS'de çıkan soruların bir yayınevinin deneme sınavındaki sorularla aynı olmasına yönelik iddialar üzerine Devlet Denetleme Kurulu'na inceleme talimatı verdi. Talimatın ardından müfettişlerden oluşan heyet ÖSYM'ye gönderildi.

"BİR SORUN GÖRÜNÜYOR"

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Bir sorun görünüyor. KPSS ile ilgili sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek" dedi. Görevlendirilen heyetin yerinde inceleme yapacağını belirten Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı şöyle konuştu: "Bir heyet görevlendirdik. Müfettişlerden oluşan heyet yerinde inceleme ve araştırma yapacak. ÖSYM'deki inceleme ve araştırma sürecine ilişkin bir süre vermemiz şu aşamada mümkün değil. Tabloyu tam olarak görmemiz lazım. Ancak mümkün olan en kısa sürece raporumuzu Cumhurbaşkanına sunacağız. Bir sorun göründüğünü ifade etmiştim. Sorunun ne boyutta olduğunu müfettiş arkadaşlarımızın çalışması gösterecek."

ÖSYM BAŞKANI GÖREVDEN ALINDI

KPSS'de yaşanan skandal ile ilgili iddiaların gündeme gelmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete kararıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı.

SUÇ DUYURSUNDA BULUNULDU

Devlet Denetleme Kurulu, 2022-KPSS lisans oturumuna ilişkin iddialar konusunda Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.


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Devlet Denetleme Kurumu, KPSS, Güncel, Son Dakika

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