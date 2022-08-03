Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor - Son Dakika
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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı'dan KPSS soruları hakkında "Problem var" ifadesi geldi! Müfettişler bugün ÖSYM'ye gidiyor

03.08.2022 12:55

KPSS sınavındaki 20 sorunun, bir yayınevinin kitapçığındaki sorularla aynı çıkmasıyla ilgili açıklamada bulunan Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, "Problemli bir durum var gibi gözüküyor" açıklamasında bulundu. Bu ifade sonrası harekete geçen Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gidecek.

Milyonlarca lisans mezununun bir yıl boyunca hazırlandığı Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. Sorunsuz geçtiği düşünülen KPSS ile ilgili dün ortaya atılan bir iddia ise ortalığı karıştırdı. Bazı adaylar, yayınlanan cevap anahtarı ile bir yayınevinin deneme sorularının aynı olduğunu iddia etti. İddia bir anda gündeme otururken sosyal medyada en çok konuşulan konu haline geldi.

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İddiaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla ÖSYM Başkanı Halis Aygün görevden alındı. Aygün'ün görevden alınmasının ardından Devlet Denetleme Kurulu müfettişleri de iddialar hakkında harekete geçti. Müfettişler, iddiaları incelemek üzere bugün ÖSYM'ye gidecek. Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı ise yaptığı açıklamada "KPSS konusunda ilk izlenimlerde problemli durumun varlığını gördük. Kamuoyunu aydınlatmak için hızlıca soruşturmayı tamamlayacağız" ifadelerini kullandı.

ÖSYM'DEN İDDİALARA İLİŞKİN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili ÖSYM de dün bir açıklama gerçekleştirdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir.

Bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların incelemelerimiz neticesinde asılsız olduğu anlaşılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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