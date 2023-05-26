Son Dakika: Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı - Son Dakika
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Son Dakika: Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı

26.05.2023 00:47

Son dakika: Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile devlete olan borçların yapılandırması için başvuru süresi 30 Haziran'a, ilk taksit ödeme süresi ise 31 Temmuz'a kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile devlete borcu olanlar ile ilgili önemli bir adım atıldı. Buna göre, borçların yapılandırma süresi ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı.

SON GÜN NE ZAMAN?

Kararla birlikte 30 Mayıs'ta sona erecek yapılandırma başvuru tarihi 30 Haziran'a, devlete olan borçların ilk taksit ödeme süresi de 30 Temmuz'a kadar uzatıldı.

3 MİLYONDAN FAZLA KİŞİ YAPILANDIRMAYA BAŞVURDU

Borçların yapılandırılması yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borçlarda yapılandırmaya gidildi. Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı. Başvurular sonrasında 4 milyon 884 bin adet yapılandırma dosyası oluşturuldu. Bu işlemler sırasında tahsil edilen tutar ise 8 virgül 2 milyar liraya ulaştı.

PEŞİN VEYA TAKSİTLE ÖDENEBİLİYOR

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı silinebiliyor.

HANGİ BORÇLARI KAPSIYOR?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dahil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.

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Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika: Devlete olan borçların yapılandırılması için başvuru ve ilk taksit ödeme süresi uzatıldı - Son Dakika


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