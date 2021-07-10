Son dakika! Devrek'te motosikletler çarpıştı: 1 ölü - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Devrek Sanayi mevkiinde M.Ö. idaresindeki 67 ACA 091 plakalı motosiklet ile Ahmet Hatıl (23) idaresindeki plakasız motosikletin çarpışması neticesinde Ahmet Hatıl ağır şekilde yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan Hatıl, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybederken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK