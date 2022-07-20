Edinilen bilgiye göre, Devrek ilçesi Ankara Asfaltı Kırıklar mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı. Sürücü Y.K. idaresindeki 35 HD plakalı yakıt tankeri önüne çıkan büyükbaş hayvana çarpmamak için yavaşladı. Bu sırada sürücü A.D. idaresindeki 74 DH 323 plakalı yolcu otobüsü yavaşlayan yakıt tankerine arkadan çarptı. Meydana gelen kazada 3 kişi hafif yaralandı. Devrek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar tedavi altına alınırlarken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

Zonguldak, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika! Devrek'te trafik kazası: 3 yaralı - Son Dakika

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