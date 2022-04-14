Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu - Son Dakika
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Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu

14.04.2022 22:25
Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu

Son dakika haber: AKSARAY'da, bulaşık makinesinin üzerindeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu, çıkan dumandan zehirlenen Nuriye Sabur (71) yaşamını yitirdi.

AKSARAY'da, bulaşık makinesinin üzerindeki elektrikli ısıtıcının devrilmesi sonucu, çıkan dumandan zehirlenen Nuriye Sabur (71) yaşamını yitirdi.

Olay, saat 19.00 sıralarında Çoğlaki Mahallesi 1232 Sokakta, 2 katlı müstakil evin 1'inci katında meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden çıkıp eve dönen Nurcan Uludağ, kapıyı açtığında içeriyi duman kapladığını fark etti. Mutfağa girdiğinde ise annesi Nuriye Sabur'un hareket halde kanepede yattığını gördü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerce yapılan kontrolde Nuriye Sabur'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Polis ekipleri yaptığı ilk incelemede, bulaşık makinesinin üzerinde bulunan elektrikli ısıtıcının devrildiğini, makinenin üstünün tutuşması nedeniyle de evi dumanın kapladığını belirledi. Dumandan zehirlendiği anlaşılan Sabur'un ısıtıcıyı açtıktan sonra kanepede uyuya kaldığı üzerinde duruluyor. Sabur'un cansız bedeni otopsi için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu
Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu
Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu
Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu
Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu
Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu
Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu
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Aksaray, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... Devrilen elektrikli ısıtıcı ölümüne neden oldu - Son Dakika


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