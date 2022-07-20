Son dakika: Devrilen forkliftin altında kalan operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika: Devrilen forkliftin altında kalan operatör hayatını kaybetti

20.07.2022 14:05
Son dakika: Devrilen forkliftin altında kalan operatör hayatını kaybetti

Edinilen son dakika haberine göre Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti.

Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde devrilen forkliftin operatörü hayatını kaybetti.

Olay, ilçeye bağlı Boğazören Mahallesi'ndeki yol yapım çalışmaları esnasında meydana geldi. 27 yaşındaki yabancı uyruklu Yahya Mahzun adlı operatörün kullandığı forklift, kilit parke taşındığı sırada devrildi. Bu sırada operatör, devrilen iş makinesinin altında kaldı. Mesai arkadaşları ve vatandaşların, Mahzun'u forkliftin altından çıkarma çabaları ise sonuçsuz kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine ambulans, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Bölgeye intikal eden 112 Acil Servis ekipleri, Mahzun'un hayatını kaybettiğini belirledi. Mahzun'un cansız bedeni, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili tahkikat başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

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Kaynak: İHA

Kahramanmaraş, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Devrilen forkliftin altında kalan operatör hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika: Devrilen forkliftin altında kalan operatör hayatını kaybetti - Son Dakika
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