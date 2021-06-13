Son dakika! Devrilen kamyonette sıkışan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla kurtarılarak hastaneye kaldırıldı - Son Dakika

Çevredekilerin yardımıyla kamyonetten çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı.

Sürücü ile Ahmet Sinan Özdemir (56) ve Afganistan uyruklu Nur Muhammed Söğür (29) araçta sıkıştı.

Sarıgül'ün sandalyeye çıkıp yaptığı çağrı sosyal medyada gündem oldu: Dağlar ne kadar yüksek olursa olsun, güneşin doğuşu engellenemez