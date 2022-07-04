Son Dakika | Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi - Son Dakika
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Son Dakika | Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi

04.07.2022 22:36

Son dakika haberlerine göre Aksaray'da mermer tozu yüklü tankerin devrildiği kazada kabinde sıkışan sürücü, alev alan tankerde yanarak can verdi.

Aksaray'da mermer tozu yüklü tankerin devrildiği kazada kabinde sıkışan sürücü, alev alan tankerde yanarak can verdi.

Kaza, Aksaray- Ankara karayolu Sapmaz köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden Veysal Aşma (52) yönetimindeki 35 HMV 94 plakalı mermer tozu yüklü tanker, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın hemen ardından tanker yanmaya başladı. Kısa sürede alevlere teslim olan tankerde sıkışan yaralı sürücü kabinden çıkamadı. Tanker sürücüsü kabinde yanarak can verirken, yoldan geçen diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, İl Afet Acil (AFAD) ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tankerdeki yangına müdahale ederken, 1 saat süren söndürme çalışmasında sağlık ekipleri sürücünün yanarak hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından tanker sürücüsünün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

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Son dakika gündem: Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi Son dakika gündem: Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi Devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti Devrilen mermer tozu yüklü tankerin sürücüsü hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Devrilen tankerin içinde yanarak can verdi - Son Dakika

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