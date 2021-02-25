Son dakika: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

25.02.2021 23:39
Son dakika: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti, System.String[]

Son dakika 3. sayfa haberi: Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde tarla sürerken devrilen traktörünün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Kadirli-Osmaniye karayolu üzeri Endel köyü yakınlarında meydana geldi. Kendisine ait traktör ile tarlaya giden Müslüm Kara'dan (67) yakınları haber alamayınca tarlaya gitti. Müslüm Kara'nın traktörünün tarla içerisinde devrildiğini göre yakınları durumu jandarmaya ve 112 ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri traktörün altında kalan Müslüm Kara'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kara'nın cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. - OSMANİYE

Son dakika: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti
Son dakika: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti

Osmaniye, Çiftçi, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Devrilen traktörün altında kalan çiftçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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