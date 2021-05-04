Korkutan traktör kazası: Sakaryalı çiftçi, ekmek teknesinin altında can verdi! - Son Dakika

Sakarya'nın Ferizli ilçesinde seyir halindeki bir traktör devrildi. Traktörü kullanan 80 yaşındaki çiftçi, götürüldüğü hastanede hayata veda etti.

Olay, Ferizli ilçesinin Bakırlı Mahallesi'nde meydana geldi. Günün ilk saatlerinde gerçekleşen facia, yaşlı çiftinin traktörüyle tarlaya gitmesi sonucu patlak verdi. Şaban Uygun isimli80 yaşındaki kişinin kullandığı traktör, henüz anlaşılamayan bir sebepten dolayı hareket halindeyken devrildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kazanın ardından yaşlı adam traktörün altında kalarak yaralandı. Olay yeri görgü tanıklarının durumu ihbar etmesi üzerine bölgeye çok sayıda Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Sonrasında Ferizli İlçe Devlet Hastanesine götürülen yaşlı adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Kazaya yönelik başlatılan polis soruşturması devam ediyor.