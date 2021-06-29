Devrilen traktörün altında kalan sera işçisi öldü - Son Dakika

Vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Genç'in kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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