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Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika

Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

12.09.2021 23:24

Son dakika haberler... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

ERZİNCAN - Erzincan'da sulama kanalına devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.

Kaza, Palanga köyü civarında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Taner Fındık idaresindeki 24 AL 761 plakalı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine sulama kanalına devrildi.

Traktörün altında kalan sürücü Taner Fındık, kaza mahallinde hayatını kaybetti. Olay yeri incelemelerinin ardından Taner Fındık'ın cenazesi otopsi için Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti
Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti

Erzincan, Fındık, Kaza, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Son dakika... Devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti - Son Dakika


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