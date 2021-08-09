Son dakika: Devrilen traktörün altında kalan vatandaş olay yerinde hayatını kaybetti - Son Dakika

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkan traktör devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ise olay yerinde hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kocaeli Kandıra istikametinden Sakarya Kaynarca istikametine seyir halinde olan Hüseyin Ak idaresindeki 41 N 1708 plakalı traktör, sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde devrildi. Meydana gelen kazada ise sürücü traktör altında kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrasında sürücü Ak'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. - SAKARYA