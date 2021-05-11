Son dakika: Devrilen traktörün altından kalan Arda öldü, dedesi yaralandı - Son Dakika

ADANA'nın Karaisalı ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Arda Göz (13) yaşamını yitirdi, dedesi Yahya Yılmaz yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Hacıkırı Mahallesi'nde meydana geldi. Yahya Yılmaz, torunu Arda Göz ile birlikte tarlada çalıştıktan sonra traktörle ile ev gitmek için yola çıktı. Yahya Yılmaz yönetimindeki traktör, yokuş çıkarken geri kaçarak devrildi. Yılmaz'ın yaralandığı kazada, torunu Arda Göz ise traktörün altında kalarak olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı Yılmaz ihbarla gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedaviye alınırken, Arda'nın cansız bedeni ise savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.