Son dakika: Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Dede (61), hayatını kaybetti.
Kaza, saat 08.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Ambaroba köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dede'nin tarlasını sürdüğü traktörü devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Dede, yaşamını yitirdi.Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Dede'nin cenazesi, Biga Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Kaynak: DHA
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