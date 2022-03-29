Son dakika: Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika
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Son dakika: Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

29.03.2022 15:43
Son dakika: Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü

Son dakika habere göre ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Dede (61), hayatını kaybetti.

ÇANAKKALE'nin Biga ilçesinde tarlasını sürerken devrilen traktörünün altında kalan Mustafa Dede (61), hayatını kaybetti.

Kaza, saat 08.00 sıralarında Biga ilçesine bağlı Ambaroba köyünde meydana geldi. Evli ve 2 çocuk babası Mustafa Dede'nin tarlasını sürdüğü traktörü devrildi. Traktörün altında kalan Mustafa Dede, yaşamını yitirdi.Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Dede'nin cenazesi, Biga Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.


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Kaza, Biga, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Devrilen traktörünün altında kalan çiftçi öldü - Son Dakika


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