Son Dakika: Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti - Son Dakika
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Son Dakika: Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti

15.06.2022 22:55

Son dakika: Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen ve internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle; gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.

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Son Dakika Güncel Son Dakika: Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika: Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti - Son Dakika
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