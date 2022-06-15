Son dakika: Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen ve internet haber sitelerini süreli yayın kapsamına alan düzenlemeleri içeren yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Teklifle; gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak.
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15.06.2022 23:08:09. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika: Dezenformasyonla mücadeleyi hedefleyen yasa teklifi TBMM Adalet Komisyonu'ndan geçti - Son Dakika