Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı? - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı?

12.07.2021 12:40
Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı?

2021 DGS sınavı yapıldı. Adaylar sınavda 150 dakika boyunca ter döktü. Sınavın bitişiyle birlikte her zaman olduğu gibi sorular araştırılmaya başlandı. Peki, DGS soruları yayınlandı mı?

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da yapıldı. 150 dakika süre tanınan adaylar, sınavın sona ermesinin ardından DGS soruları yayınlandı mı, merak edildi. Peki, DGS soruları yayınlandı mı?

DGS SORULARI YAYINLANDI MI?

DGS soru ve cevapları için tarih açıklanmadı. Ancak, geçen yıl cevap anahtarı 1 gün sonra açıklanmıştı. Bu yüzden dikkatler 12 Temmuz tarihine çevrildi.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.

YORUMLAR
500

Dgs, Soğuk Haber - Longtail, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Soğuk Haber - Longtail Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı? - Son Dakika


Son Dakika
13:11 İstanbul'da Balıklı Rum Hastanesi'nde yangın çıktı! Hastalar tahliye ediliyor
13:03 Süper Lig'de yeni sezonun ilk hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
12:57 KPSS iptal edildi! 6-7 ve 14 Ağustos'ta yapılacak oturumlar da ertelendi
12:37 Enflasyonu kendisinin düşürdüğünü iddia eden Ali Babacan: Enflasyonun sebebi Ukrayna-Rusya savaşı falan değil, sizsiniz
12:28 Ali Akman, Galatasaray'a çok yakın! Transferin bitmesi bekleniyor
12:11 Zayıflamak isteyen 2 çocuk annesi kadın feci şekilde hayatını kaybetti
12:04 Şehir içi yolcu minibüsünde 22 kaçak göçmen yakalandı
11:54 Pınar Deniz yeni projesi için imaj değiştirdi: Hürrem Sultan gibi olmuşsun
11:50 Ertem Şener, özdeşleştiği program Beyaz Futbol'a geri döndü
11:46 Kılıçdaroğlu Şırnak'ta, "Gençlerin umudu Kılıçdaroğlu" sloganları ile karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.08.2022 13:33:58. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement