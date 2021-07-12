Son dakika! DGS soruları yayınlandı mı?

Binlerce adayın katılımı ile gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı, ÖSYM tarafından 11 Temmuz'da yapıldı. 150 dakika süre tanınan adaylar, sınavın sona ermesinin ardından DGS soruları yayınlandı mı, merak edildi. Peki, DGS soruları yayınlandı mı?

DGS SORULARI YAYINLANDI MI?

DGS soru ve cevapları için tarih açıklanmadı. Ancak, geçen yıl cevap anahtarı 1 gün sonra açıklanmıştı. Bu yüzden dikkatler 12 Temmuz tarihine çevrildi.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavın adıdır.