Son dakika: Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı diken asker şehit düştü - Son Dakika

Son dakika: Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı diken asker şehit düştü
02.11.2020 15:49
Son dakika haberler: ? Azerbaycan bayrağını Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan kentine çeken Azerbaycan askeri İlkin Ferzeliyev'in Terter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı.
? Azerbaycan
bayrağını Ermenistan
işgalinden kurtarılan Sukavuşan kentine çeken Azerbaycan askeri İlkin Ferzeliyev'in Terter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı. Ferzeliyev'in babası şehit oğluğla son diyaloglarını anlattı.Azerbaycan'ın 4 Ekim'de Ermenistan'ın işgal ettiği topraklara yönelik yürüttüğü operasyonlar neticesinde işgal altından kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağı diken İlkin Ferzeliyev'in şehit düştüğü açıklandı. İlkin Ferzeliyev'in Terter'deki baba ocağına şehit haberi ulaştı. ŞEHİT OĞLUYLA SON DİYALOG
Şehidin babası Azad Ferzeliyev, oğlu İlkin'in bayrağı dikmeden önce son konuşmasını anlatarak, "Oğlumla konuştuğumda tek söylediğim şuydu, bayrağı dik İlkin, ama lütfen hayatta kal, şehit yoldaşlarının kanını yerde bırakma? dedi. Ferzeliyev, 'Oğullarımız şimdi kaybettiğimiz toprakları iade ediyor. Sanki alnımızdaki o izi siliyorlar. Şehit haberini duydum ama babalık duyguları bana oğlumun yaşadığını söylüyor" diye konuştu. İlkin Ferzeliyev, 4 Ekim'de 'Ermenistan işgalinden kurtarılan Sukavuşan'a Azerbaycan bayrağını dikmişti.
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