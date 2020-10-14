Son dakika: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

BAŞAKŞEHİR'DE KAÇAK ALKOL OPERASYONU: 7 TON ALKOL ELE GEÇİRİLDİ

Haber-Kamera: Soner HASIRCIOĞLU/ İSTANBUL DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Ekipleri, Başakşehir'de belirlenen kaçak alkol imalathanelerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 7 ton etil ve metil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Depo sahibinin iş yerini 'temizlik malzemeleri imalatı yapacağım' diyerek kiraladığı öğrenildi. Operasyon kapsamında 2 kişi de gözaltına alınırken, depo sahibi ise aranıyor.

7 TON SAHTE ALKOL

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri dün Avcılar 'daki bir imalathaneye yapılan ve 6 ton kaçak alkolün ele geçirildiği operasyonun ardından bu gece de Başakşehir'de 2 yeni imalathaneye daha baskın düzenledi. Polis ekiplerinin yaptığı operasyonda depolarda etil ve metil olmak üzere yaklaşık 7 ton sahte alkol ele geçirildi. Ele geçirilen sahte alkoller ve malzemeler kamyonlarla depodan taşındı.

"TEMİZLİK ÜRÜNLERİ İMALATI YAPACAĞIZ" DİYE KİRALANMIŞ Polis ekiplerinin baskın yaptığı deponun sahibinin iş yerini kiralarken 'Temizlik malzemeleri imalatı yapacağım' diyerek tuttuğu öğrenildi. Depolarda satışa hazır hale getirilen sahte alkollerin bir kısmının İzmir'e sevk edilen sahte alkollerden olduğu iddia edildi. Operasyon kapsamında 2 şüpheli ise gözaltına alınırken, kaçan depo sahibinin ise arandığı öğrenildi.

Görüntü dökümü: -----------Damıtma kazanından görüntüSahte alkollerin koyulduğu bidonlarEle geçirilen sahte alkolBaskın yapılan her iki depodan detaylar Muhabir anonslar (Soner Hasırcıoğlu)Genel ve detaylar

14.10.2020 - 00.29 Haber Kodu : 20101400314.10.2020 - 02.15 Haber Kodu : 201014008

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2- BEYOĞLU VE ÜMRANİYE'DE SAHTE İÇKİ OPERASYONU

Haber: Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL DHA Beyoğlu ve Ümraniye'de yapılan operasyonda şişe ve bidonlar içinde sahte içki ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Son zamanlarda artan sahte içki ölümleri üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda belirlenen Ümraniye ve Beyoğlu'ndaki adreslere baskınlar düzenlendi. Beyoğlu Piyalepaşa Mahallesi'nde bulunan bir iş yeri ve işyerine ait depoya kaçak içki satışı yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptığı operasyonda 75 adet 1 litrelik şişeler içine konulmuş sahte içki ele geçirildi. İş yeri sahibi İlyas C. ise gözaltına alındı.

Ümraniye Madenler Mahallesi'nde bulunan bir adreste kaçak içki imalatı yapıldığı ihbarını alan polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda, içinde sahte içki bileşenleri bulunan 2 adet bidon, 325 adet boş şişe ve kapağı ele geçirildi. Polis ekipleri, adreste bulunan Kazım Engin K.'yi gözaltına aldı.