Son dakika: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1 - Son Dakika

Son dakika: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1

31.10.2020 08:50
Son dakika: DHA İSTANBUL BÜLTENİ-1, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İZMİR AÇIKLAMASI Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"ne katıldı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN İZMİR AÇIKLAMASI

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Güven USTA/ İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk Konseyi Sağlık Bilim Kurulu Toplantısı ve Prof. Dr. Aziz Sancar Bilim Hizmet ve Teşvik Ödülleri Töreni"ne katıldı.

Beşiktaş'ta bir otelde düzenlenen törene Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Kluge ile konuk sağlık bakanları katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan programdaki konuşmasında, "İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depreme maruz kalan İzmir'e ve çevre şehirlerde yaşayanlara geçmiş olsun dileklerimiz iletiyorum. Vefat sayımız 12 idi, yaralı sayımızı 438 idi ve bunlar içerisinde 5 vatandaşımız ameliyatta 8 olan vatandaşımız yoğun bakımdaydı. 17 binada arama çalışmalarımız devam ediyor. Devletimiz, bakan arkadaşlarımız, tüm kurumlarıyla deprem anından itibaren yıkıntı altında kalan vatandaşlarımızı kurtarmak için harekete geçmiştir. AFAD, sağlık birimlerimiz ve diğer ilgili kamu personeli canla başla görevini yapıyor. Bakanlarımız koordinasyonu sağlamak için İzmir'e ulaşmıştır. Henüz evlerine giremeyen vatandaşlarımıza gereken desteği sağlıyoruz. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına gereken kaynak hemen aktarılmıştır" dedi. Erdoğan, "Kentsel dönüşüm projeleriyle depreme dayanıksız yapı stokumuzu yeniliyoruz, ülkemizi her geçen gün afetlere karşı daha hazırlıklı hale getiriyoruz. Ocak ayında meydana gelen Elazığ ve Malatya depreminin acıları hala yüreğimizde tazeyken İzmir'den gelen bu haber bizi derinden üzmüştür" diye konuştu.

YELİ AŞICumhurbaşkanı Erdoğan, yerli aşı konusunda, "İnşallah önümüzdeki bahar aylarında kendi aşımızı vatandaşlarımıza uygulayabilecek aşamaya gelmiş olacağız. Türkiye bir yandan Çin, Rusya, Amerika gibi ülkelerdeki aşı çalışmalarını yakından takip ederken diğer yandan da kendi aşısını geliştirmek için yoğun çaba içerisindedir. Salgın sürecinde dayanışma ve yardımlaşma konusunda gelişmiş ülkeler başta olmak üzere dünya maalesef iyi bir sınav veremedi. Yılsonu itibarıyla dünyadaki aşı çalışmalarından bilim insanlarımızın uygun gördüğü birini veya birden fazlasını vatandaşlarımızın istifadesine sunmayı planlıyoruz. " şeklinde konuştu.

"EN AZ ÜÇ ÇOCUK TEMENNİSİ ÖYLE RASTGELE SÖYLENMİŞ BİR İFADE DEĞİL"

Erdoğan, "30 yaş altı nüfusumuzun toplam nüfusa oranı yüzde 40'a yaklaşıyor. En az üç çocuk temennisi öyle rastgele söylenmiş bir ifade değil, ülkemizin geleceği bakımından hayati öneme sahip bir tespittir. Dikkat ederseniz sadece genç demiyorum, aynı zamanda yetişmiş vurgusunu da yapıyorum. İnsani ve milli değerlerle güçlü şekilde donanmamış, çağın teknolojisine hakim şekilde yetiştirilmemiş bir genç nüfus avantaj olmaktan çıkıp başlı başına bir sorun haline dönüşür. Geçtiğimiz asra gelişmiş, bu sıfatla damga vuran ülkelerin nüfus konusundaki kayıpları sebebiyle ciddi bir gelecek kaygısı içine girdiklerini görüyoruz. Hatta bu endişenin batıda yükselen İslam düşmanlığı ve yabancı düşmanlığının ana sebeplerinden biri olduğunu da biliyoruz. Türkiye geleceğin yıldızları arasında gösteriliyor. Katıldığım bilim toplantılarında gördüğüm bir gerçeği sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Türkiye'nin gerçekleştirdiği tarihi atılım, bilim ve araştırma faaliyetlerinde de önümüzü açmıştır. Başbakanlığım ve Cumhurbaşkanlığım döneminde bilimsel çalışmaların teşviki, araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yaygınlaştırılması, yüksek teknolojinin tasarımı hususundaki her projeye şahsi destek verdim. İnşallah halen içinden geçtiğimiz şu kritik süreci başarıyla geride bırakıp 2023 hedeflerine ulaştığımızda karşımızda yepyeni bir Türkiye göreceğiz. Ülkemize ve kendimize olan güvenimizin artması, 2053 vizyonumuzun altını daha güçlü şekilde doldurmamızı sağlıyor. Maruz kaldığımız tüm saldırılara, tüm engellemelere rağmen bilimde de Türkiye'yi dünyanın en iyi ülkeleri arasında bir numaraya taşımaya kararlıyız. Bu konuda en büyük desteği bilim insanlarından bekliyoruz. Emeğiniz ve gayretleriniz için her birinize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul, İzmir, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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