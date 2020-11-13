Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika

Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1

13.11.2020 08:54
Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1, System.String[]

Son dakika haberlerine göre ESENYURT TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı.

ESENYURT TEM bağlantı yolunda 6 aracın karıştığı zincirleme kaza sonucu, bir otomobil alev alev yandı. Yanan otomobildeki 3 kişi çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Toplam 5 yaralının bulunduğu kazada bir kişinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 23.00 sıralarında Haramidere TEM Bağlantı Yolu Bahçeşehir istikametinde meydana geldi. Aynı istikamette giden 6 aracın sürücülerinin kontrolü kaybetmesi sonucu zincirleme kaza yaşandı. Kaza nedeniyle hasar gören bir otomobil ise aniden alev alev yanmaya başladı. Yanan otomobildeki 3 kişi vatandaşlar tarafından araçtan kurtarıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yanan otomobile müdahale ederken, polis ekipleri de yolda önlem aldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Cep telefonu görüntüsüKaza yeri detayYanan araçtan görüntüEkiplerin çalışmalarından görüntüRöportajlarGenel görüntü ve detay

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2- MALTEPE'DE ALEV ALEV YANAN HATLI MİNİBÜS KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Haber-Kamera: Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK-Murat KORKMAZ/ İstanbul DHA Maltepe'de akşam saatlerinde içinde yolcusu bulunan hatlı minibüs seyir halinde ilerlediği sırada bir anda yanmaya başladı. Yolcular kısa sürede tahliye edilirken, alev alev yanan minibüs kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Maltepe İdealtepe Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde seyir halinde ilerleyen Fındıklı Maltepe hattında çalışan Sergen Baştan yönetimindeki minibüste saat 17.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İçinde 5 yolcusu bulunan minibüs, İdealtepe'ye geldiğinde bir anda alev aldı. Yolcular kısa sürede tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerin müdahalesi sonucu yangın söndürüldü. Olayda yaralı ve can kaybı bulunmazken, minibüs kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle Maltepe istikameti trafiğe kapatıldı. Çevrede bulunan vatandaşlar ise yanan minibüsü ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını cep telefonu kameralarına kaydetti. Minibüs sürücüsü,  Sergen Baştan "Bir anda kendi kendine motor alev aldı. Atladık aşağı çıktık" dedi.

- Yandı

TEM Otoyolu, Minibüs, Ateşe, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | DHA İSTANBUL BÜLTENİ- 1 - Son Dakika


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