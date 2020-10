Sağlık Bakanı Koca: Koronavirüs tüm ülkede yeniden tırmanışa geçti (3)

'RİSKİN BOYUTU ARTMIŞTIR'

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bursa Şehir Hastanesi'nde Bursa, Çanakkale, Yalova, Bilecik ve Balıkesir il sağlık müdürleri ve başhekimleriyle ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından basın mensuplarının karşısına çıkan Bakan Koca, açıklamalarda bulundu. Durumun bölgesel yayılımdan daha ciddi olduğunu belirten Bakan Koca, "Gelinen noktada bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Bu sebeple Bursa'da yaptığımız toplantının muhatabı 5 ilimiz ve İstanbul da dahil olmak üzere diğer illerimizdir. Gelinen noktayı şöyle tarif edebiliriz; salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemindedir. Riskli tırmanışla karşılaşıyoruz, ilk zirveyi büyük illerde 14 Nisan'da, ikinci zirve noktasını da Eylül'de yaşadık. Anadolu'da ilk zirve Eylül'de görülmüştü, ikinci zirveyi şimdi yaşıyoruz. Büyük illerimizde tedbirlere durumun gerektirdiği ciddiyetle sarılmış, hızla sonuç almıştık. Ekimin ikinci haftasından itibaren öncekilerden daha ciddi sınavdayız. Riskin boyutu artmıştır. Mevcut şartlarda hastane kapasitelerimizden, test sayılarımızdan, hepsinden önemlisi bu mücadeleye devletimizin verdiği önemden kimsenin endişesi olmamalıdır, inanıyorum ki yoktur" dedi.

5 İLDEKİ KORONAVİRÜS SEYRİNİ PAYLAŞTI

Virüsün bulaştığı kişilerin büyük bir kısmında belirti görülmemesinin sevindirici olduğunu ancak bu durumun işin ciddiyetini azaltmadığını söyleyen Bakan Koca, "Salgın bize şunu öğretti; virüsün yayılması, sadece daha fazla sayıda insanın hasta olması, hayatını kaybetmesi değil, tüm hayatın sekteye uğramasıdır. Bu nedenle salgına karşı verilen mücadele, bütün hayatı koruma mücadelesidir" diyerek 5 ildeki koronavirüs seyrini, şu ifadelerle paylaştı: "Bursa'da bir ay öncesine göre günlük vaka sayısı yaklaşık 3 kat artmıştır. Bilecik'te geçen aya göre vaka sayımız 2 kat arttı, Balıkesir, Yalova ve Çanakkale'de bir ay öncesine göre yüzde 50 oranında vaka artışı görüyoruz. Yatak kapasitelerimiz ve yoğun bakım yataklarımızı değerlendirdiğimiz durum şu şekilde; Bursa'da yoğun bakım yatak kapasitemize 198 yatak ilave ediyoruz, yatak doluluk oranımız yüzde 60, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 75, ventilatör doluluk oranımız ise yüzdde 38. Balıkesir'de 48 yoğun bakım yatağı artırıyoruz, yatak doluluk oranımız yüzde 48, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 62, ventilatör doluluk oranımız ise yüzdde 31. Bilecik'te 21 yoğun bakım yatağı daha artırıyoruz, yatak doluluk oranımız yüzde 36, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 42, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 56. Çanakkale'de yoğun bakım yatak kapasitemize 39 yatak daha ekliyoruz, yatak doluluk oranımız yüzde 34, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 48, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 24. Yalova'daki mevcut yoğun bakım yataklarımıza 9 yatak ilavesi yapıyoruz, yatak doluluk oranımız yüzde 62, yoğun bakım doluluk oranımız yüzde 60, solunum cihazı doluluk oranımız ise yüzde 26."

5 İLDE FİLYASYON EKİPLERİ ARTIRILIYORSalgınla mücadelede en önemli silahlarının filyasyon ekiplerinin yaptığı çalışmalar olduğunu kaydeden Bakan Koca, "Bu ekiplerimizin çalışmaları sayesinde şüpheli temasları tespit ediyor evlerinde izolasyona alıyor, hastaların takibini yapıyor, ilaçlarını evlerine kadar teslim ediyoruz. Bursa'da filyasyon sayısını 463'tan 700'e çıkarıyoruz. Balıkesir'de 203 filyasyon ekibimiz sahada, Yalova'da ekip sayımızı 60'a çıkarıyoruz, Bilecik'te 66 filyasyon ekibimiz mevcut. Çanakkale'deki 42 filyasyon ekip sayısını 97'ye çıkarıyoruz" diye konuştu.

YATIRIMLARA İLİŞKİN BİLGİLER VERDİBursa ve Balıkesir'deki şehir hastanelerinin pandemide verdiği hizmetle bölgeye çok önemli katkılar sağladığına değinen Bakan Koca, "Geçen yıl hizmete almış olduğumuz Bursa Şehir Hastanemizde salgın döneminde bu yatırımın ne denli önemli olduğunu göstermiş oldu. Bursa Devlet Hastanesi, eski adıyla Memleket Hastanesi'nin pandemi sonrasında renovasyonunu yaparak sağlık hizmetine devam etmesini sağlayacağız, hiçbir spekülasyona izin vermeyelim. Birçok şehir hastanemizin açıldığı illerde olduğu gibi, önceki tesislerimize sahip çıkarak hizmet sunmaya devam edeceğiz. Bursalı hemşehrilerimizin ulaşımını kolaylaştırmak için Ulaştırma Bakanlığımız, 27 Ekim'de metro ihalesini yapacak. Ali Osman Sönmez Devlet Hastanesi'nin ihalesi yapıldı, herhangi bir ödenek sorunu olmayan hastanemizi hızlıca tamamlamayı hedefliyoruz. Büyükorhan İlçe Hastanesi'nin inşaatı devam ediyor, önümüzdeki bahar hizmete açacağız. Harmancık İlçe Devlet Hastanesi'nin inşaatına bu yıl başlıyoruz. Türkiye'de tek olan spastik çocuklar hastanemizi yenileyeceğiz. Hayırseverlerin ve belediyemizin destekleriyle arsası genişletildi, imar çalışmaları tamamlandı, proje ihalesini yaptık, projesini tamamlayıp inşaatına başlayacağız. Balıkesir'de Sındırgı ve Gömeç İlçe Devlet Hastanelerimizin inşaatlarını bu yıl sonuna kadar tamamlayıp hizmete sunacağız. Bigadiç Devlet Hastanesi'nin ek hizmet binasının inşaatına başladık, Bandırma Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin inşaatını tamamladık, geçici kamu çalışmaları devam ediyor. Susurluk Devlet Hastanesi'nin ihalesini tamamladık, inşaatına başlıyoruz. Edremit Devlet Hastanesi ve Merkez Devlet Hastanesi proje çalışmalarımız devam ediyor. Çanakkale'de Çan Devlet Hastanesi'ni bu yıl tamamlıyoruz, Gökçeada Devlet Hastanesi'nin inşaatına devam ediyoruz. Bu yıl Biga Ağız Diş Sağlığı Merkezi'nin ihalesini yapıyoruz. Yalova'da Devlet Hastanesi'nin inşaatına geçen yıl başlamıştık. Önümüzdeki yıl tamamlayacağız. Bilecik ilçemizde Bozüyük Devlet Hastanesi'nin inşaatı hızla devam ediyor, önümüzdeki yıl tamamlayıp hizmete alacağız. Bozüyük Ağız Diş Sağlığı merkezi inşaatımıza da bu yıl başlıyoruz. Bugün değerlendirmeye aldığımız illerde saydıklarımın dışında birçok Aile Sağlığı Merkezi, Sağlıklı Hayat Merkezi ve 112 Acil Sağlık İstasyonu yatırımlarımız devam ediyor" ifadelerini kullandı.

'TEDBİRİ BOŞ VERİP, SEYRİ KENDİ HALİNE BIRAKIRSAK, KIŞ HEPİMİZ İÇİN YENİLGİ DÖNEMİ OLUR'Bakan Koca, "Salgın Anadolu kentlerinde ikinci zirve dönemindeyken, İstanbul'da mücadelenin önemi artarken, günlük hayatımızı nasıl sürdürmeliyiz? Bunun tarifini kontrollü sosyal hayat şeklinde yapmıştık. Her şeyden önce dışarıda geçirdiğimiz zamanı asgari düzeye indirmeliyiz, işimiz mecburiyetlerimiz dışında evimizde kalalım, 'Hayat eve sığar'ı yeniden hatırlayalım. Dışarı çıkmışsak, kalabalıktan uzak durmalıyız. Salgının bu evresinde asıl ciddi sınavı kalabalığa karşı vereceğiz. Evimiz dışında, iş yerimiz dahil başkalarıyla paylaştığımız her ortamda maske takalım. Mesafe kuralıyla birbirimizi koruyalım. Yeni vakaların önünü kesecek olan asıl güç bu basit tedbirlerdir. Salgın Anadolu'da ikinci zirve dönemine kış henüz gelmeden ulaştı. Tedbiri boş verip, seyri kendi haline bırakırsak, kapalı ortamların etkisiyle kış hepimiz için bir yenilgi dönemi olur" şeklinde konuştu.

'MÜCADELE SADECE HASTA TEDAVİ EDİLEREK KAZANILAMAZ, YAYILMAYI ÖNLEYEREK KAZANILIR'Anadolu genelindeki ikinci zirve döneminin, çalışma toplantılarında ele aldıkları 5 kentte de geçerli olduğunu dile getiren Bakan Koca, "Salgına karşı yürüttüğümüz mücadele için 5 ilimizdeki vatandaşlarımızdan, şimdiye kadar verdiği desteklerin çok büyüğünü talep ediyorum. Bursa salgın boyunca gördüğü en riskli dönemi yaşıyor. Son bir haftadaki günlük vaka sayıları, ilk zirveyi yaşadığımız Eylül ortasına kıyasla 3 kat fazla görünüyor. El birliği ile yeni bulaşmaları, can kayıplarını önleyelim. Bilecik, ilk zirveyi 10 Eylül'de yaşamıştı. O güne kıyasla günlük vaka sayısı iki katına yaklaştı. Dikkat çekici diğer nokta zatürre oranının Türkiye ortalamasının çok üzerinde olmasıdır. Yalova ikinci zirveyi Türkiye geneliyle aynı günlerde yaşıyor, Nisan dönemine kıyasla günlük vaka sayısı yüzde 50 arttı. Bilecik'te olduğu gibi Yalova'da da zatürre oranı yüksek ve yüzde 10 civarında seyrediyor. Bu kentimizden de daha güçlü mücadele bekliyoruz. Çanakkale'deki yüzde 50 oranındaki artış ilk zirveye benzerlik gösteriyor, bu ilimizin kontrolü elde tutması ve tedbirlerde çok kararlı olması gerekiyor. Balıkesir ilk zirveyi Eylül başlarında yaşamıştı, son 2 haftada yüzde 50 vaka artışı görüyoruz. Bu ilimiz için verebileceğim iyi haber zatürre oranının düşmeye devam etmesidir. Sağlık sistemimiz, hastamızı en iyi şekilde tedavi edecek güçtedir, sahadaki müdahalede ise ekiplerimiz büyük başarı gösteriyor. Asıl önemli olan hastalıktan uzak durarak, salgına set çekmektir. Sağlık ordumuzun hastalarımızı tedavi etmek için gösterdiği çabayı tedbirlere uymak için her birimiz göstermeli, sizlere açık mesajım şudur; salgınla mücadelede halen tedbirlerden daha güçlü silahımız yok. Biliyoruz ki bu mücadele sadece hasta tedavi ederek kazanılamaz, yayılmayı önleyerek kazanılır. Bu da ancak tedbirlere uymakla mümkündür" açıklamasında bulundu.

'RİSKİ EN YOĞUN OLAN KİŞİLERDEN BAŞLAYARAK GRİP AŞISINI KADEMELİ OLARAK VERMEK GEREKİYOR'Grip aşısına da değinen Bakan Koca, sağlık çalışanlarında riskli olanlara Kasım'ın ilk haftası grip aşısının da yapılacağına işaret ederek, "2021 yılının aşısını şimdiden sipariş etmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla bu yıl olan aşının siparişi de geçen yıllara dayanır. Her yıl, ortalama aldığımız aşı 1 milyon 350 bin dozdu. Dünyada grip aşısının arzı toplamda yüzde 20 oranında arttı. Pandemi ile birlikte grip aşısının önemi arttı. Özellikle bu dönemde grip aşısının herkese yapılabilmesi gerektiği düşüncesi yaygınlık kazanıyor. Böyle bir durum söz konusu değil, olamaz. Biz bu yıl için 1 milyon 350 bin grip aşısını tedarik etmiş olduk. İlk 400 binini de eczanelerimize depolar üzerinden verdik. Önümüzdeki iki üç hafta içerisinde devamını da göndereceğiz. Ayrıca bunun dışında biz grip aşılarını daha da artırmak için yoğun gayret içerisindeyiz, şu an için bu sayının 2.4 milyona çıktığını söyleyebilirim. Bunu 3 milyonun üzerine çıkarmak noktasında yoğun gayret içerisindeyiz. Geçen yıla göre en az iki kat artmış olacak. Özellikle bu durumda dünyada arzının çok olmadığı ama talebin fazla olduğu dönemde grip aşısını özellikle riskli olan kişilere yapmak gerekiyor. Riski en yoğun olan kişiden başlayarak bu grip aşısını kademeli olarak vermek gerekiyor. Bilim Kurulumuz çalışma yaptı, kimlere öncelikle yapılması gerektiğini belirlemiş oldu. Özellikle; riskli gebelere, doğumdan sonraki ilk iki hafta içerisinde olanlara, 65 yaş üzerindeki kronik hastalı olanlara, 5 yaş altı kronik hastalığı olan çocuklara, 5 ile 65 yaş arası iki kronik rahatsızlığı olan kişilere, özellikle riskli olan sağlık çalışanlarımıza ve organ nakli olan kişilere olmak üzere ilk planda bunun dağıtımını hedefleyerek planladık. Aşıyı bu şekilde dağıtmış olacağız. Devamında artışını hedeflediğimiz daha fazla tedarik için aşı ile ilgili, elimize geçtikçe bu kademelenmeyi daha da genişletmeyi düşünüyoruz. Telaşlanmayalım, bu dediğim çerçevede yayın bir şekilde uygulamasının yapılacağını söylemek istiyorum. Bilim Kurulu belirlerken, Kovid-19 enfeksiyonu ile birlikte risk taşıyabilecek kişileri daha önemli planda görerek bir plan yapıldı. Vatandaşımız şundan emin olsun; çok güçlü bir dijital altyapımız var" açıklamalarında bulundu.

'YERLİ AŞIMIZ İÇİN ÇALIŞMA DEVAM EDİYOR'Çin ve Alman aşılarına ilişkin de görüşlerini dile getiren Bakan Koca, "Pfeizer'ın ve Çin Snovak aşısının faz 3 çalışmaları ülkemizde yapılmakta. Sanırım kasım sonunda bu konuda bilgilenmemiz söz konusu olur. Bağışıklık durumunun nasıl seyrettiğini daha net görebiliriz. Faz-3 çalışmasına izin verirken aşıların ülkeden ülkeye farklılık gösterebileceğini, vatandaşımız üzerindeki etkilerini görerek erken dönemde bir aksiyon alma şartıyla izin vermiştik. Aralıkta eğer beklentimiz şeklinde bu bağışıklık düzeyinin geliştiğine kanaat getirirsek aralık ayılarından bu aşılardan birisini Türkiye'de uygulamayı düşünüyoruz ve bağlantılarımızı da bu çerçevede yaptık. Muhtemelen aralıkta 5 milyon gibi bir aşılamayı yapabiliriz. Ocak ve şubat için de devam etmiş olur aynı şekilde. Yerli aşımız için şu anda çalışma devam ediyor. Tek tip aşı çalışmaları değil bunlar. Birden çok tip çalışılıyor. Gelecek haftadan sonra, bu arada seçilmiş olan kişilere ilk uygulamamızı başlatmış olacağız. Sanırım mart veya nisan gibi Faz-3 çalışması bir noktaya gelmiş olur. Aralık- ocak- şubat döneminde yurtdışından uygun, güvenli gördüğümüz bir aşıyı uygulayabiliriz" ifadelerini kullandı.

'BELİRGİN BİR ARTIŞ OLDUĞUNU GÖRMEZSEK DİĞER SINIFLARA DA KADEMELİ OLARAK GEÇİLEBİLİR'Yüz yüze eğitim ile ilgili gelen bir soruyu da cevaplandıran Bakan Koca, "Okullarla ilgili şu anda ciddi bir salgına sebep olacak durum yok. Okula gitmeyen çocukların yaş grubuyla okula devam eden çocukların yaş grubunu kıyasladığımızda okula giden yaş grubunun gitmeyenlerin yaş grubuna göre yüzde 3- 4 oranında düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki haftalar benzer şekilde devam edecek mi bilmiyoruz. Ayın 2'sinden itibaren 5'inci ve 9'uncu sınıflar da başlamış olacak. Belirgin bir artış olduğunu görmezsek diğer sınıflara da kademeli olarak geçilebilir. Ama son 2 haftadaki artışı görüyoruz, bazı illerde daha belirgin olmak üzere. Bu 2- 3 hafta içerisinde elde edeceğimiz sonuçlarla bir değerlendirme yapmış oluruz. Şu an için ciddi bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim" dedi.

'SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DÜŞÜNÜLMÜYOR'Son olarak sokağa çıkma yasağını düşünmediklerini söyleyen Bakan Koca, "Ama hareketliliğin artmasıyla birlikte salgının arttığını da iyi biliyoruz. Bu nedenle maske, mesafe ve temizliğin son derece önemli olduğunu, kalabalık ortamlara girilmekten kaçınılması gerektiğini, evlere de mümkün mertebe misafir alınmamasını bu dönemde önemsiyoruz. Bunun dışında ulaşımın önemli bir kaynak olduğunu, hem kamuda hem özel sektörde esnek mesai ciddi anlamda devreye giriyor olmalı. Günün özellikle pik yapan 2 saati var. Bu pik yapan zaman dilimlerini azaltmak gerekiyor, bunun yolu da esnek mesaiden geçer. Bölgede İl Hıfzısıhha Kurullarımız bu konuda son derece yetkili. Ulaşım açısından oluşabilecek riski minimalize etmek için üzerlerine düşeni yapıyor olmalı. Maske sadece koronaya karşı değil, önümüzdeki dönem viral enfeksiyonların yoğun olacağı bir döneme giriyoruz. Maskenin bütün viral enfeksiyonlar için yüzde 90'a kadar önleyici olduğunu biliyoruz. Aşının yüzde 60 oranında koruyuculuğu olduğunu biliyoruz. Aşının etkisi azaltmak için söylemiyorum bunu. Ülke olarak aşılamayı erken dönemde başlatmak istiyoruz. Önümüzdeki 4- 5 ayın çok önemli olduğunu, maskenin her türlü viral enfeksiyona çok etkili olduğunu, hatta aşı benzeri bir etki gösterdiğini söylüyoruz. Çocuk yaş grubunda viral enfeksiyonlar, influenza çok yaygın görülürdü bu dönemde. Ama şu an bu sayının artmadığını görüyoruz. Kovid hastalarının geldiği polikliniklerde bu sayı artıyor. Bunun nedeninin maske, mesafe ve tedbirlere uyulup uyulmaması olduğun görüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

KAHRAMANMARAŞ'TA HES HARİTASI 2 AYDA KIZARDI

KAHRAMANMARAŞ'taki koronavirüs vakalarındaki artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı. Ağustos ayında düşük riski gösteren mavi renkte olan harita, ekim ayında kırmızı renge büründü.Kahramanmaraş'taki koronavirüs vakalarında son haftalarda atış yaşanmaya başladı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da artışa dikkat çekip uyarılarda bulunduğu illerden biri olan Kahramanmaraş'taki bu artış, Sağlık Bakanlığı'nın HES haritasına da yansıdı. Sağlık Bakanlığı'nın mobil uygulaması olan Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada yüksek riskli olan alanların sayısı arttı. Ağustos ayında birçok bölgesi mavi olan Kahramanmaraş haritası, ekim ayında kırmızı oldu. Bu renk değişimi bile kentteki koronavirüs vakalarındaki artışı ortaya koyuyor.Öte yandan kentte koronavirüs tedbirleri kapsamında, polis araçlarından yapılan anonslarla da vatandaşlar maske, mesafe ve temizlik konusunda uyarılıyor. Kahramanmaraş Umumi Hıfzıssıhha Meclisi de son olarak risk gurubunda yer alan 65 yaş üstü vatandaşların saat 15.00'ten sonra sebze-meyve pazarlarına girişlerini yasaklamıştı.

İZMİR'DE 'SAHTE İÇKİ'DEN 2 ÖLÜM DAHA

İZMİR'de, sahte içki içtikten sonra fenalaştıkları öne sürülen 2 kişi, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. 2 kişinin ölümünün ardından kentte sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısı 30'a yükseldi.İddiaya göre, sahte içki içtikten bir süre sonra fenalaşan Murat A. ve Ömer Ali Ö., kentteki özel hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören Murat A. ve Ömer Ali Ö., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Murat A. ve Ömer Ali Ö.'nün cansız bedenleri, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Murat A. ve Ömer Ali Ö.'nün kesin ölüm nedeni, yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.Öte yandan, 2 kişinin ölümünün ardından sahte içki nedeniyle ölenlerin sayısının 30'a yükseldiği bildirildi.

9 KATLI BOŞ BİNA, TOPRAK KAYMASINDA YIKILDI BURSA'nın Mudanya ilçesinde, özel şirket tarafından kontrollü yıkım çalışmaları devam eden 9 katlı bina, meydana gelen toprak kayması sonucu bir anda yıkıldı. Binanın çevresinde de tahliye işlemleri başlatıldı.Mudanya'daki Şükrüçavuş Mahallesi, Sup Deposu Caddesi'nde bulunan 9 katlı binada, özel bir şirket tarafından gerçekleştirilen kontrollü yıkım çalışmaları, dün saat 17.00 sıralarında durduruldu. Saat 18.00 sıralarında bina bir anda gürültüyle çöktü. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ve itfaiye ekiplerinin yanı sıra; enkaz içinde bir kişinin kalma ihtimaline karşı AFAD, Mudanya Arama Kurtarma, Nilüfer Arama Kurtarma, ANDA ekipleri sevk edildi. Mudanya Emniyet Müdürü Abdullah Tomar da olay yerine gelerek incelemerlerde bulundu. Yıkılan binanın enkazında henüz yaralı ya da can kaybının bulunmadığı belirtildi. Meydana gelen toprak kayması nedeniyle binanın yıkıldığı ortaya çıkarken, ayrıca, çevredeki bir binada da tahliye işlemleri başlatıldı.Yaklaşık 3 ay önce aynı yerde meydana gelen olayda, binanın zemin katındaki kolonlardaki çatlama üzerine, binada oturan 21 dairedeki 70 kişi tahliye edilmişti.

ENKAZ ALTINDA KALAN YOKBursa'nın Mudanya ilçesinde, özel şirket tarafından kontrollü yıkım çalışmaları devam eden 9 katlı bina, meydana gelen toprak kayması sonucu bir anda yıkıldı. Binanın yıkılmasının ardından arama- kurtarma ekipleri harekete geçti. Enkaz altında herhangi bir kişinin olma ihtimaline karşı yıkıntıda arama- kurtarma köpeği 'Bıdık' ve dedektörlerle arama yapıldı. Yapılan aramada enkaz altında kimsenin olmadığı belirlendi. Bunun üzerine enkaz kaldırma çalışmaları başlatıldı.Öte yandan, binanın hemen yıkılmasının ardından oluşan toz bulutu bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

HURDA DEPOSUNDA ÇIKAN YANGIN VE MEYDANA GELEN PATLAMALAR KORKUTTU BURSA'da hurda deposunda çıkan yangın çevrede bulunan diğer depolara sıçramadan güçlükle kontrol altına alındı. Yangın nedeniyle depoda patlamalar meydana gelirken çevrede korku dolu anlar yaşandı.Yangın, dün saat 22.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesine bağlı Geçit Mahallesi, 2. Gündoğdu Sokak'ta meydana geldi. Hurda atık depolarının bulunduğu bölgede bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle depoda patlamalar meydana gelirken çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevlerin bölgede bulunan diğer hurda atık depolarına sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri yoğun çaba sarf ederken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Yangın, ekiplerin yoğun çalışması sonucu diğer iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı yaşanmazken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

HDP ÖNÜNDEKİ EYLEMDE 417'NCİ GÜN; AİLE SAYISI 153 OLDU DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP il binası önündeki oturma eyleminde aile sayısı 417'nci gününde, 6 yıl önce 23 yaşındayken kaçırılan kardeşi Özal Aymaz için Kars'tan kente gelen Fettah Aymaz ile birlikte 153 oldu.Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 19 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin- Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma ile en son Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 19 oldu.

'ANNEM VE BABAM DAHA FAZLA ACI ÇEKMESİN'Kars'ta 2014'te bir nakliye şirketinde işçi olarak çalıştığı sırada terör örgütü PKK tarafından kaçırılan kardeşi Özal için Fettah Aymaz, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemine katıldı. Kardeşinin Kobani olayları sırasında kaçırıldığını söyleyen Aymaz, "Kobani olayları zamanında götürüldü bir daha haber alamadık. Ne bir telefon ne işaret bulamadık. Onun için ben HDP önündeki anneleri gördüm ben de katılmak amacıyla buraya geldim. Kardeşimin geri gelmesi ve güvenlik güçlerine teslim olması için buraya geldim. Kardeşimi kandırıp götürdüler, o teslim olsun feraha çıkalım. Annem ve babam daha fazla acı çekmesin. Bizim devletimize milletimize teslim ol gel eve. Seni bize teslim ederler. Geri dönsün gelsin vazgeçsin" dedi.

KORAY AYDIN: PARTİ ALEYHİNDE KONUŞMAK, DAVA ADAMLIĞI DEĞİLDİR İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Ankara Milletvekili Koray Aydın, "Partimizin tüzüğünü okuyacaksınız. Açık hesaplarla birbiri aleyhte konuşmak ve yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, konuşmak, dava adamlığı değildir" dedi.İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın, bir dizi programa katılmak üzere Sivas'a geldi. Aydın, ilk olarak Sivas Ticaret ve Sanayi Odası'nı (STSO) ziyaret ederek, oda başkanı Mustafa Eken ile bir araya geldi. Aydın, ziyaretin ardından kentteki bir düğün salonunda İYİ Parti Sivas Merkez İlçe Başkanlığı'nca düzenlenen İYİ Parti Sivas Mahalle Temsilcileri Sertifika Dağıtım Programı'na katıldı. Burada partililere hitap eden Aydın, partisinin İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu hakkında FETÖ'cü iddialarını ortaya atan İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ'a isim vermeden eleştirilerde bulundu.Aydın, "Parti her şeyin üstündedir. Kişisel olarak bizim varlıklarımız bir hiçtir. Yarın siz gidersiniz yerinize başkası gelir, bugün ben giderim yerime bir başkası gelir. Ama bu kimliklerden gözünüz gibi koruyacağınız partinizdir. Onun varlığıdır. Onun varlığı üzerinden tartışma yapamazsınız. Onun varlığı üzerinden dedikodu yapamazsınız. Onun varlığı üzerinden 'Ben yoksam her şey yıkıldı' diyemezsiniz. Parti her şeydir. Ben gençlik kollarında siyasete başladım. Bugün geldiğimiz noktada bütün hayatımız boyunca öğrendiğimiz en temel kavramlardan bir tanesi mensubu olduğunuz siyasal partinin kendi anayasası, sizin uymanız gereken her şey anayasa hükmündedir. Partimizin tüzüğünü okuyacaksınız. Açık hesaplarla birbiri aleyhte konuşmak ve yazmak, çıkıp televizyonlarda bunu ifşa etmek, konuşmak dava adamlığı değildir. Dava adamları her şeyi göze alır. Ama dik durup, emek vererek siyaset yaparsa bugün de yarın da çok daha iyi yerlere gelir. Biz siyasi hayatımızda çok seçim kaybettik. Çok kongre kaybettik. Ama bir tanesinde çıkıp da partinin aleyhinde bir tane söz söylemedik. Oturduğun yerden klavye siyaseti yapmayacaksın" dedi.

KENDİLERİNİ VALİ OLARAK TANITIP İŞ İNSANLARINI 240 BİN LİRA DOLANDIRAN ŞEBEKEYE OPERASYON: 13 GÖZALTI

ADANA'da İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, 7 ayrı ilde yaşayan 10 iş insanını, telefonla arayıp, kendilerini vali olarak tanıtarak 240 bin lira dolandıran çete, Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyonla çökertildi. Eş zamanlı operasyonda 7'si kadın 13 çete üyesi gözaltına alındı.İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, geçen temmuz ayında bir çetenin, telefonla aradıkları iş insanlarını kendilerini 'vali' olarak tanıtıp, dolandırdığını belirledi. Polis, savcılıktan alınan izinle çeteye yönelik teknik ve fiziki takip başlattı. Takip sırasında çete üyelerinden Oğuzhan D.'nin, irtibata geçecekleri iş insanlarının yaşadıkları şehirlerin valileri ile özel kalemlerinin isimlerini internetten öğrendiği tespit edildi. Oğuzhan D.'nin daha sonra iş insanlarını arayıp, "Sayın valim telefonda sizinle görüşmek istiyor' diyerek, telefonu kendisini vali olarak tanıtan diğer şüpheli Nefvel K.'ye verdiği, Nevfel K.'nin de iş insanına, "Devlet ve millet olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Vatandaş kadar devletin de yardıma ihtiyacı var. Ben vali olarak il sağlık müdürlüğünün de bulunduğu bir toplantı ayarlıyorum. Sizinle bu zor günlerde sürekli görüşmek istiyorum. Hayırsever iş insanlarının da desteğini bekliyorum. Ben sizi her zaman beklerimö dediği belirlendi. Telefonu geri alan Oğuzhan D.'nin "Vatandaşlar büyük hastanelere gitmeye korkuyor. Bu nedenle biz de valilik olarak aile sağlığı merkezlerine entübe cihazı almaya karar verdik. Şu an ihtiyacımız olan 100 entübe cihazından 20 adet var. Cihazın tanesi 4 bin lira. Alacağınız cihazların bedeli verginizden düşecekö dediği ortaya çıktı.

'FINDIK TİCARETİ' İBARESİ, BLOKEYE ENGEL OLMADIŞüphelilerin bu yöntemle iş insanlarını ikna edip, havale yoluyla para topladığı, Adana, Konya, Malatya, Adıyaman, Yozgat, Burdur ve Kırklareli'de yaşayan 10 iş insanını 240 bin lira dolandırdığı belirlendi. Polis, takip sırasında 240 bin liranın 180 bin lirasını bloke ettirdi. Çete, hesaplarına bloke koyulma nedeninin açıklama kısmında entübe cihazı yazılması olduğunu düşünerek, bu bölüme 'fındık ticareti' ibaresi eklemeye başladı. Ancak hesaplarına bloke koyulmaya devam etti.

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDITek tek tespit edilen çete üyeleri Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da belirlenen 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı. 7'si kadın 13 şüpheli gözaltına alındı Şüpheliler, Adana'ya getirilecek. Operasyon ise devam ediyor.

ADANA'YA GETİRİLDİLERKendilerini vali olarak tanıtıp, 10 iş insanını 240 bin TL dolandıran çetenin üyesi olduğu öne sürülen ve Adana merkezli Kocaeli, Bursa ve Sakarya'da düzenlenen operasyon ile gözaltına alınan 7'si kadın 13 şüpheli, Adana'ya getirildi. İçlerinde çete lideri olduğu iddia edilen Nefvel K.'nın da bulunduğu 13 şüpheli, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

KENDİSİNİ BACAĞINDAN VURAN MÜŞTERİSİNİ ARKADAŞINA ÖLDÜRTTÜ BURSA'da kız arkadaşı olmadan girdiği mekanından kadınları rahatsız ettiği gerekçesiyle attığı Nuri Toğrul tarafından bacağından vurulan Murat T., hastaneden taburcu olur olmaz intikam peşine düştü. Toğrul, Murat T.'nin arkadaşı Emir Can Ö. tarafından göğsünden bıçaklanarak öldürüldü. Nuri Toğrul'un bıçaklandıktan sonraki anları güvenlik kamerasına yansıdı. Olay, önceki gün saat 14.50 sıralarında, Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi Küçüksanayi durağında meydana geldi. Nuri Toğrul, geçen çarşamba gecesi eğlenmek için Murat T.'ye ait mekana gitti. İddiaya göre Toğrul, kadınları rahatsız etti. Mekan sahibi Murat T. de Nuri Toğrul'u mekandan dışarı attı. Toğrul, aynı gece geri gelip, Murat T.'yi mekandan çıktığı sırada bacağından tabancayla vurarak yaraladı.

BIÇAKLAYIP KAÇTILARSaldırgan kaçarken hafif yaralı Murat T. tedavi edildiği hastaneden önceki gün sabah taburcu edildi. Murat T., taburcu edildikten hemen sonra da beraberine Emir Can Ö.'yü alıp, Nuri Toğrul'u aramaya başladı. Murat T., Emir Can Ö. ile birlikte Toğrul'un bulunduğu durağa geldi. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Emir Can Ö.'nün kendisine saldıracağını fark eden Toğrul, kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonunda Emir Can Ö., Toğrul'u yakalayarak göğsünden 3 kez bıçakladı. Toğrul kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden Murat T.'nin kız kardeşi Elif T.'nin kullandığı araçla kaçtı. Ağır yaralanan Toğrul, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaçan Murat T., Emir Can Ö. ve Elif T. ise Nilüfer Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

SON ANLARI KAMERALARA YANSIDIÖte yandan Nuri Toğrul'un bıçaklandıktan hemen sonraki anları çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde Toğrul'un koşarak kaçmaya çalıştığı ancak fazla ilerleyemeden yere yığıldığı görülüyor.

RAHATSIZLANINCA AMBULANS ÇAĞIRDI, EKİPLER EVİNDE ÖLÜ BULDU

SİVAS'ta yalnız yaşayan Muammer Tekcan'ı (64) 112'yi arayarak ambulans talebinde bulundu. Çağrı üzerine verilen adrese giden sağlık ekipleri kapı açılmayınca pencereden girdikleri evde Tekcan'ı ölü buldu.Olay, dün saat 15.00 sıralarında kent merkezinde, Ece Mahallesi 21'inci sokaktaki Bahar Apartmanı'nda yaşandı. Binanın zemin katında yalnız yaşayan Muammer Tekcan, iddiaya göre rahatsızlanınca 112'yi arayarak sağlık ekibi istedi. Çağrı üzerine sağlık ekipleri Tekcan'ın evine gitti. Ancak kapı açılmayınca durumdan şüphelenen ekipler polise haber verdi. Olay yerine itfaiye ekipleri de sevk edildi. Apartman dairesinin girişi açılamayınca, itfaiye ekipleri, penceredeki demir parmaklıkları keserek içeri girdi. Evde hareketsiz halde bulunan Tekcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerindeki incelemenin ardından Tekcan'ın cansız bedeni Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Tekcan'ın İstanbul'da yaşadığı ve eşinden boşanma aşamasına geldiği için Sivas'a dönüp söz konusu daireye yerleştiği öğrenildi.Komşularından Ahmet Mank, "Rahatsızlanınca 112'yi aramış eve çağırmış. 112 ekipleri geldiğinde eve girememişler. Biz de sesleri duyunca indik. En son dün akşam görmüştüm kendisini" dedi.Hasan Akçiçek ise "Buraya taşınalı 2-3 ay olmuştu. Bugün cuma namazından çıktığında, karşılaştık. Daha sonra da öldüğünü duyduk" dedi.

RESTORANDA YEMEK YERKEN TAŞTIĞI KİŞİLERCE TÜFEKLİ SALDIRIYA UĞRADI

ADANA'da, bir restoranda yemek yiyen Mehmet K., tartıştığı iki kişinin pompalı tüfekli saldırısı sonucu bacağından vurularak yaralandı. Şüphelilerden 1'i yakalanırken, diğeri ise gecenin karanlığından faydalanarak kayıplara karıştı.Olay, gece saat 00.45 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi. Restoranda yemek yiyen Mehmet K., iddiaya göre mekanda Taylan İ. ve beraberindeki ismi öğrenilemeyen bir kişi ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Tartışmanın ardından mekandan ayrılan Taylan İ. ve yanındaki kişi, bir süre sonra pompalı tüfeklerle yeniden restorana geldi. Şüpheliler, daha önce tartıştıkları Mehmet K.'ya ateş açıp, olay yerinden kaçtı. Bacağından yaralanan Mehmet K., restorandaki vatandaşlarca yakındaki Çukurova Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Olayın ardından kaçan şüphelilerden Taylan İ., polis tarafından yakalandı. Bölgede inceleme yapan ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları silahları ise mekanın yakınında buldu. Olay yerinin birkaç yüz metre uzağındaki çalılık alana kaçtığı öne sürülen diğer şüpheliyi yakalamak için gecenin karanlığında fenerlerle arama yapan ekipler, şüphelinin izine rastlamadı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

RESTORAN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRAYAN KADIN, YARALANDI ADANA'da restoran önünde kimliği belirsiz saldırgan tarafından tabancayla vurulan Meltem A. (33), kurşunun bacağına isabet etmesiyle yaralandı. Olay, dün saat 22.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki restoranın önünde meydana geldi. Meltem A., iddiaya göre restorana yemeğe geldiği ismi öğrenilemeyen sevgilisi ve sevgilisinin annesi ile tartışmaya başladı. Tartışmanın ardından sevgilisi ve annesi oturmayı sürdürürken, Meltem A., restorandan çıktı. Meltem A., yanına yaklaşan kimliği belirsiz kişinin tabancalı saldırısına uğradı. Açılan ateş sonucu bacağından yaralanan Meltem A., yere yığılırken, şüpheli ise koşarak kaçtı. Meltem A., olay yerindeki vatandaşlar tarafından otomobille yakındaki Çukurova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Meltem A.'nın durumunun iyi olduğu bildirildi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

PARK KAVGASINDA KAN AKTI

DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde bekçi Ramazan U., sokakta otomobili park etme yüzünden tartıştığı kişiyi, pompalı tüfekle karşısına gelmesi üzerine beylik tabancasıyla kolundan vurarak yaraladı.Olay, dün saat 15.00 sıralarında, Saraylar Mahallesi 460 sokakta meydana geldi. Gece bekçisi Ramazan U. otomobilini sokakta park etmek istediği sırada, kendisini engelleyen başka bir otomobilin sürücüsü Burak G. ile tartıştı. Tartışma sırasında Burak G. yanındaki iki arkadaşıyla birlikte bekçi Ramazan U.'ya saldırdı. Bu sırada beylik tabancasını çıkartan Ramazan U. havaya iki el ateş etti. Silah sesi çevrede panik yaratırken, Burak G. de otomobiline giderek pompalı tüfekle geri geldi. Bekçi Ramazan U. beylik tabancasıyla üzerine tüfekle gelen Burak G.'yi sağ kolundan vurarak yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Kolundan yaralanan Burak G. acil sağlık ekipleri tarafından ambulansla Denizli Devlet Hastanesine götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 kişi gözaltına alınırken, bekçe Ramazan U. da polis merkezine götürüldü.

KASTAMONU'DA 3 DEAŞ ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI KASTAMONU'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan yabancı uyruklu 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Kastamonu Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, DEAŞ üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, yabancı uyruklu C.H., S.Y. ve K.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

OSMANİYE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONU: 8 TUTUKLAMA OSMANİYE'de polis ekiplerinin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda 11 şüpheli şakalandı. Şüphelilerden 8'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 'torbacı' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 11 kişi yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda ise 114,61 gram bonzai, 23,95 gram metamfetamin, 80 gram esrar, 0.72 gram eroin, 2 sentetik hap ve av tüfeği ele geçirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde imal ve ticareti suçu kapsamında işlem yapılan şüphelilerden İ.B.T., M.A., Y. S., I.S., E.A., K. Ş., D.S. ve R.P. sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Diğer şüphelilerden Z. S. ve M. T. adli kontrol şartı ile A.Ç. ise savcılıkta serbest bırakıldı.

SEYDİŞEHİR'DE, UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA; 4 TUTUKLAMA KONYA'da, Seydişehir polisince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 kişiden 4'ü tutuklandı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Seydişehir Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kentte sokaklarda uyuşturucu satışı yapan şebekenin olduğunu belirledi. Ardından yapılan teknik ve fiziki takibin ardından daha önce belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda Ertuğrul K., Mehmet Ali Ş., Emre G., Sedat K., Halil D., Ali Ceylan, Ali Büyükfişenk, Serkan Şendoğan ve Yaşar Tarman gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ali Ceylan, Ali Büyükfişenk, Serkan Şendoğan ve Yaşar Tarman, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Diğer 5 şüpheli ise serbest bırakıldı.

MEYVE SUYU KUTUSUNDAN UYUŞTURUCU SEVKİYATINA 2 TUTUKLAMA

DENİZLİ'de, yolcu otobüsten inerken polis tarafından gözaltına alınan ve valizlerindeki aramada meyve suyu kutuları içinde toplam 930 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirilen yabancı uyruklu 2 kişi, sevk edildikleri adliyede tutuklandı.Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, çevre illerden Denizli'ye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceğini tespit etti. Önceki gün Oto Santral Garajı'nda önlem alan polis, bir yolcu otobüsünden inen yabancı uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin valizlerinde yapılan aramalarda iki ayrı meyve suyu kutusuna gizlenmiş toplam 930 gram, 'kristal' olarak bilenen uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli tutuklandı.

Antalya'da 100 polisle uyuşturucu operasyonu (2)POLİS DRONU, BALKONDAN ATILAN POŞETİ GÖRÜNTÜLEDİ

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 3 mahalleye düzenlediği uyuşturucu baskınında, dron da kullanıldı. Doğuyaka Mahallesi'nde bir siteye polis baskın yaparken, koşuşturmaca ve baskını fark eden bir kişi, ekipler eve girmeden siyah bir poşeti balkondan attı. Balkondan atılan poşeti gören timler, hem uyuşturucu ele geçirdi hem de o daireye baskın düzenledi. Yanında çocuk bulunan kadının poşeti balkondan atma anı dron tarafından anbean görüntülendi.

ÇANAKKALE'DE KAÇAK VE SAHTE İÇKİ OPERASYONU: 5 GÖZALTI ÇANAKKALE'de jandarma tarafından düzenlenen kaçak ve sahte içki operasyonunda 5 kişi gözaltına alınırken; 609 litre kaçak içki, 2 bin 918 litre etil alkol ve 1943 adet kaçak sigara ile puro ele geçirildi.Çanakkale'de jandarma ekipleri, içki kaçakçılığı yapıldığı ve sahte içki üretildiği ihbarları üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere baskın düzenledi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alınırken; 3 iş yeri, 2 depo ve 1 araçta arama yapıldı. Yapılan aramalarda 609 litre kaçak içki, 2 bin 918 litre etil alkol, 1943 adet kaçak sigara ve puro ele geçirdi.Gözaltına alınan 5 kişiden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 1 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

KUŞADASI'NDA SAHTE İÇKİ ÜRETİLEN LÜKS VİLLAYA BASKIN AYDIN'ın Kuşadası ilçesinde polisin lüks villaya düzenlediği operasyonda sahte içkiler ele geçirildi, gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, ilçede son bir haftada sahte içki nedeniyle 2 kişinin hayatını kaybetmesi üzerine çalışma başlattı. Çalışmada, Kadınlar Denizi'ndeki lüks bir villanın kiralanarak sahte içki üretildiği tespit edildi. Fiziki ve teknik takibini ardından önceki gece harekete geçen polis, villaya operasyon düzenledi. Villada bulunan E.B. gözaltına alındı. Villada yapılan aramada 102 şişe sahte rakı, 3 şişe sahte votka, 35 litre ev yapımı rakı, 25 litre etil alkol, 20 boş şişe ve şişelere yapıştırmak için 4 rulo etiket ele geçirildi.Gözaltına alınan E.B ile ilgili yapılan araştırmada hakkında ayrıca 'yağma' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçundan toplam 21 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası da bulunduğu belirlendi. Şüpheli E.B., polisteki işlemlerin ardından dün sevk edildiği adliyede tutuklandı.

BURSA MERKEZLİ SİLAH KAÇAKÇILIĞI ÇETESİNE 4 TUTUKLAMA

BURSA polisi, Rize'de ürettikleri silahları kente getirip satan çeteye operasyon düzenledi. Bursa merkezli 4 ilde yapılan operasyonda, 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü tutuklandı.Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, bir çetenin kentte silah ticareti yaptığı yönünde ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler çete üyelerini, tespit edip fiziki ve teknik takibe aldı. Yaklaşık 6 ay süren takiplerin sonunda çete üyelerinin Rize'de imal ettikleri silahları, Bursa'ya getirip, sattıkları tespit edildi.KOM Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, çeteye yönelik geçen salı günü operasyon düzenledi. Bursa merkezli olmak üzere Rize, Trabzon ve Antalya'da eş zamanlı yapılan operasyonda 21 şüpheli gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 11 tabanca, 17 adet 7.65 mm çapında fişek, 164 adet 9 mm çapında fişek, silah yapımında kullanılan mengene, silah kabzaları, iğne ve pim tertibatları, iç yayları ve silah yapımında kullanılan çeşitli malzemeler ele geçirildi.Gözaltına alınan şüphelilerden 15'i emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakılırken 6 şüphi adliyeye sevk edildi. A.Ö., I.Y., M.A. ve M.Ö. adlı üpheliler tutuklandı. İ.K. ve E.U. isimli şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

850 BİN TL'LİK HIRSIZLIK YAPAN HÜKÜMLÜ, KAMERADAN BELİRLENEREK YAKALANDI BURSA'da, 11 iş yeri ve 1 evden toplam 850 bin TL değerinde hırsızlık yapan M.S. (40), polis ekiplerince güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesiyle yakalandı. Gözaltına alınan M.S.'nin 4 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenirken, güvenlik kamerasına yansıyan olaylardan birinde kuşu da aldığı dikkat çekti.Olay, 11 Ekim'de Nilüfer ilçesi Üçevler Mahallesi'nde meydana geldi. Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, bir iş yerinden gelen hırsızlık ihbarı üzerine harekete geçti. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan ekipler, iş yerine ait güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerinde, şüphelilerden birinin M.S. olduğunu belirledi. M.S. ile ilgili yapılan araştırmalarda şüphelinin daha önce de 10 iş yeri ile 1 evi soyduğu, otomobille motosiklet çaldığı, 33 suç kaydı olduğu ve hakkında kesinleşmiş 4 yıl 9 ay hapis cezası bulunduğu belirlendi.Önceki hırsızlık olaylarının gerçekleştiği iş yerlerinin de güvenlik kameralarını inceleyen ekipler şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları devam ederken, M.S. çaldığı otomobille polis otosuna çarparak kaçtı. Otomobilin plakasından şüphelinin M.S. olduğunu tespit eden ekipler durumu hırsızlık ekiplerine bildirdi.Hırsızlık büro amirliği ekipleri, M.S.'nin kullandığı otomobilin plakasını takip edip şüphelinin kaldığı yeri belirledi. Ekipler şüpheli M.S.'yi Osmangazi ilçesinde kaldığı eve yapılan baskınla yakalayarak gözaltına aldı. M.S.'nin kaldığı evde yapılan aramalarda bir iş yerinden çaldığı 2 tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi. Güvenlik kameralarında M.S.'ye yardım ettiği görülen şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar devam ediyor.Mağdur beyanlarından M.S. ve arkadaşının meydana gelen olaylarda toplam 850 bin TL değerinde hırsızlık olayına karıştığı tespit edildi. Gözaltına alınan M.S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. M.S.'nin savcılık sorgusu devam ediyor.Öte yandan M.S. ile arkadaşının hırsızlık yaptığı anlar çok sayıda güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şüphelilerin iş yerlerine kepenklerin altından girdiği görülürken M.S.'nin bir iş yerindeki kuşu kafesiyle birlikte çalması ise dikkat çekti.

POLİSTEN KAÇAN HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ, 5 METRE YÜKSEKTEN DÜŞEREK YARALANDI ADANA'da, bir inşaata giren hırsızlık şüphelisi İzzetin D., kendisini fark eden polislerden kaçmak isterken, 5 metre yükseklikten düşerek yaralandı.Olay, bugün saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi, Mücahitler Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Devriye görevinde bulunan polis ekibi, inşaat içerisinde bir kişinin eşya taşıdığını fark etti. Polis ekiplerini fark eden şüpheli, inşaat içerisinde kaçmaya başladı. Bu sırada iş yeri olarak inşa edilen kısımda 5 metre yükseklikten düşen şüpheli, sırt kısmından yaralandı. İsminin İzzettin D. olduğu öğrenilen şüpheli, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Öte yandan, şüpheli İzzettin D.'nin yapılan kimlik sorgusunda hırsızlıktan çok sayıda suç kaydının bulunduğu belirlendi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.