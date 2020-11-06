Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika

Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 1

06.11.2020 08:23
Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 1, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre TÜRKİYE'YE İSTİHBARAT VE KEŞİF İÇİN GELEN 3 PKK/YPG'Lİ TERÖRİST BURSA'DA YAKALADIBURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye kaçak yollardan istihbarat ve keşif yapmak için giren terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 kişiyi yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı.

TÜRKİYE'YE İSTİHBARAT VE KEŞİF İÇİN GELEN 3 PKK/ YPG'Lİ TERÖRİST BURSA'DA YAKALADI

BURSA İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye kaçak yollardan istihbarat ve keşif yapmak için giren terör örgütü PKK/YPG üyesi 3 kişiyi yapılan operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Suriye'nin El Bab kentinden Türkiye'ye kaçak yollardan giren 3 PKK/YPG'li teröristi tespit etti. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin merkez Osmangazi İlçesi'nde gizlendikleri belirlendi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, sabah saatlerinde Jandarma Özel Harekat ekipleriyle birlikte şüphelilerin kaldığı hücre evine operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda teröristler M.H. (27), M.E. (20) ve B.E. (19) yakalanırken, hücre evinde de örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.Operasyonun ardından gözaltına alınan teröristler İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin 2017 yılında Suriye'nin El Bab kentinde örgütsel faaliyetlerde bulunduğu ve Bursa'ya istihbarat ve keşif yapmak için gönderildikleri öğrenildi. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

İl Jandarma Komutanlığı, Türkiye, Bursa, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 1 - Son Dakika


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