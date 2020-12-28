Elazığ'da 5.3 büyüklüğünde deprem; Hazar Gölü yüzeyindeki fay kırıkları endişe yarattı

ELAZIĞ merkezde, Richter ölçeğine göre, 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi. Kentte önceki gün de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise 5.3'lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Elazığ merkezde, saat 09.37'de 5.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 15,94 kilometre derinliğinde olan deprem, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak gibi bölge illerinde de hissedildi.

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 5.6, merkez üssünü ise Kavaktepe köyü olarak açıkladı.

Öte yandan Elazığ'da, önceki gün de Sivrice ilçesi merkezli saat 14.09'da 4.1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

BAKAN SOYLU: CAN KAYBI VE HASAR İHBARI YOKİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da kentte 5.3'lük depremin ardından şu ana kadar olumsuz durumun olmadığını belirtti. Bakan Soylu, Twitter'dan yayımladığı mesajında, "Elazığ merkezde saat 09.37'de 5,3 büyüklüğünde, 15,94 km derinlikte bir deprem meydana geldi. Şu ana kadar olumsuz bir durum yok. Tüm ekiplerimiz sahada taramalarına devam ediyor. Bilgilendirmeye devam edeceğiz. Meydana gelen depremde 10.15 itibarıyla valiliğimiz, il jandarma, emniyet, 112 Acil Çağrı, Elazığ Muhtarlar Koordinasyon Hattı ve AFAD'ın aramalarından elde ettiğimiz bilgi çerçevesinde herhangi bir can kaybı ve hasar ihbarı yoktur. Gelişmeleri açıklamaya devam edeceğiz" dedi.

BAKAN KURUM: HASAR TESPİT ÇALIŞMALARI BAŞLADIÇevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ise deprem sonrası olumsuz durumla karşılaşılmadığını belirtip, sosyal medyadan "Elazığ'da meydana gelen deprem sonrasında ekiplerimiz sahada hasar tespit çalışmalarına başladılar. Şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmadı. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim ülkemizi bütün afetlerden korusun" mesajını paylaştı.

VALİ YIRIK: OLUMSUZLUK YOKElazığ Valisi Erkaya Yırık da sosyal medya hesabından, deprem nedeniyle şu an için olumsuzluk tespit edilmediğini ve çalışmaların devam ettiğini belirterek, "İlimizde 09.30 itibariyle meydana gelen depremde bir olumsuzluk tespiti olmamakla birlikte ekiplerimiz sahada çalışmalarını titizlikle yürütmektedirler. Tespit halinde paylaşım yapılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" açıklamasında bulundu.

PANİKLE PENCEREDEN ATLADIElazığ'da meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler ortaya çıkmaya başladı. Panik anlarının kaydedildiği bir görüntüye göre, deprem anında sokakta olanlar koşmaya başladı. Paniğe kapılan bir kişi de bulunduğu dairedeki pencereden yola atladı. Ayağa kalkmaya çalışan kişi, kısa sürede yere yığıldı. Ayağının kırıldığı sanılan kişiye, sokakta bulunan belediye ekipleri yardım etti.

VALİ ERKAYA YIRIK: DEPREM ÖNCEKİ GÜNDEN BİRAZ DAHA ŞİDDETLİ OLDUElazığ Valisi Erkaya Yırık, 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremle ilgili olarak, önceki gün yaşanan 4.1 büyüklüğünde gerçekleşen depremi de anımsatarak şöyle dedi:

"Merkeze bağlı Kavaktepe köyü merkezli 5.3 büyüklüğünde bir deprem yaşadık. Gerek 24 Ocak'ta yaşanan deprem gerekse daha sonraki artçılar ve dün sabah yaşadığımız deprem nedeniyle Elazığlı vatandaşlarımıza, milletimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Dünkü deprem önceki günden biraz daha şiddetli oldu. AFAD, UMKE, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığımızın; haber merkezleri vasıtasıyla yapılan tespitlerde, özellikle AFAD ekiplerimizin sahada yapmış olduğu, halen devam eden taramalarda herhangi bir olumsuzluğun tespit edilmemesi en büyük kazancımız. Yine arkadaşlarımız çalışmalarını yürütüyorlar. Bize ulaşan konuları, hususları, olumsuzlukları biz kamuoyuyla paylaşacağız. Şu anda çalışmalar yürütülüyor. Kriz merkezindeyiz ve gelen tüm ihbarları da değerlendirip gereğini yapıyoruz."

HASARLI 4 KATLI BİNA, TAHLİYE EDİLDİElazığ'da, 24 Ocak'ta meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremde orta hasar gören, Rüstempaşa Mahallesi Günbatımı Sokak'taki 4 katlı Şeker Apartmanı, dün 5.3'lük deprem sonrası tedbir amaçlı boşaltıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri tarafından apartmanda kalmaya devam edenler, dışarı çıkarıldı. Apartman sakinleri, yakınlarının yanına giderken, binanın giriş kapısı ve etrafı güvenlik şeridi ile kapatıldı. Yapılacak incelemenin ardından apartmanla ilgili son durum belli olacak.

DEPREMİN ARDINDAN HAZAR GÖLÜ YÜZEYİNDEKİ OLUŞAN FAY KIRIKLARI GÖRÜNTÜLENDİElazığ'da 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin ardından Hazar Gölü'nde yüzey kırığı izleri görüldüğü öne sürüldü. Cep telefonu kamerası ile çekilen görüntülerde fay kırığının oluşturduğu izler suyun üzerinde görülebiliyor. 24 Ocak'ta Elazığ'da yaşanan 6.8 büyüklüğündeki depremde de bu izler Karakaya Baraj Gölü üzerinde görüntülenmişti.

KAVAKTEPE'DE EVLERİ HASAR GÖRENLERE KONTEYNERElazığ'da saat 09.37'de meydana gelen 5.3 büyüklüğündeki depremin merkez üssü Kavaktepe köyünde evleri hasar gören 4 aileye, Vali Erkaya Yırık'ın talimatıyla konteyner gönderildi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ve diğer kurum personellerince evleri hasar gören vatandaşlar konteynerlere yerleştirildi.

GÖRÜNTÜLER GEÇİLDİ

Ahmet ÇÖTELİ/ ELAZIĞ,

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Ceza yazılınca, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" dedi, polis tepki gösterdi

DÜZCE'de, sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan kişi polis ceza yazdığı sırada, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz" dedi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Düzce'de polis ekipleri sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetim yaptı. İçinde 3 kişi olan bir araç durdurularak, sokağa çıkma izinleri olmadığı kontrol edildi. Sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için tutanak tutmaya çalışan polis ekiplerinin yanına gelen bir kişi, "Benim vergimle maaş alıyorsunuz. Her zaman vergi veriyorum. Vereyim vergi numarama bak. Ben eski memurum." diyerek polis memurlarına tepki gösterdi. İl Emniyet Müdür Yardımcısı Aytaç Tefek yaşananlar üzerine, "Kaç para vergi veriyorsun? Vereyim de kurtulayım senden. Al vergini de git. Sen kimin maaşını veriyorsun. Sen benim memuruma hakaret edemezsin." diyerek tepki gösterdi. Yaşanan tartışma sonrası 3 kişiye toplam 9 bin 450 lira cezai işlem uygulandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -------------------------------Şahsın polislerle tartışmasının görüntüsü İl Emniyet Müdür Yardımcısının tepkisi

HABER: Tezcan SOLMAZ/DÜZCE,

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İnternet kafeyi polis bastı, masanın altına saklanan kişi 'Ayakkabımı bağlıyordum' dedi BURSA'da sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olması gereken internet kafede oyun oynayan 30 kişi ve iş yeri sahibine, toplam 100 bin 800 TL ceza uygulandı. Oyun oynayanların, kapısı dışarıdan kilitli olan internet kafeye yandaki kahvehaneden kapı açarak, girdiği tespit edildi. Baskın anı anbean kaydedilirken, masa altında saklandığı sırada bulunan bir kişinin "Ayakkabımı bağlıyordum" demesi dikkat çekti.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, merkez Yıldırım ilçesi Duaçınarı Mahallesi Bedir Sokak'taki kapalı olması gereken internet kafede oyun oynandığı ihbarını aldı. Harekete geçen Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, Devriye Ekipler Amirliği, Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, internet kafeye gitti. Kafenin önünde bir süre dinleme yapan polis ekipleri, içeriden sesler geldiğini duydu. Ekipler kapıyı çalmasına rağmen kimse açmadı. Bir süre bekleyen ekipler, kapıyı açmak için çilingir çağıracaklarını söylemesi üzerine iş yeri sahibi, internet kafenin kapısını açtı.

PERDENİN ARKASINA SAKLANDILARKapının açılmasıyla içeriye giren ekipler, burada kimsenin olmadığını gördü. Bunun üzerine ekipler, içeride sesleri gelen kişilerin nereden çıktığını belirlemek için araştırma yaptı. İnternet kafedeki bir su dolabının arkasında kapı olduğunu fark eden ekipler, su dolabını bulunduğu yerden alıp, kapıyı açtı. Ekipler, kapının yan binanın zemin katında bulunan kahvehaneye çıktığını tespit etti. Kahvehaneye giren ekipler, 30 kişinin bir perdenin arkasına saklandığını gördü.

MASANIN ALTINDA SAKLANIRKEN BULUNDUPolis, kahvehane ve internet kafede saklanan biri olup olmadığını araştırmaya başladı. Bu sırada bir kişinin kahvehanedeki masanın altında saklandığını görüldü. Fark edildiğini anlayınca masanın altından çıkan kişi, gazetecilerin "Burada ne yapıyordun?" sorusuna, "Ayakkabımı bağlıyordum" yanıtını verdi.

TOPLAM 100 BİN 800 TL CEZAPolis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasında kapalı olmasına rağmen internet kafede oyun oynayan 31 kişiye, 3 bin 150'şer liradan toplam 97 bin 650 TL ceza uygulandı. Ayrıca kapalı olması gereken iş yerini açan sahibine de 3 bin 150 TL ceza kesildi, kapalı alanda sigara içilmesinden dolayı da adli işlem başlatıldı.

BASKIN ANI KAMERADAÖte yandan, polis ekiplerinin internet kafeye baskın anı anbean kaydedildi. Görüntülere; dışarıdan kilitli olan internet kafenin kapısının açılması, polislerin internet kafedeki incelemesi, polislerin kahveye açılan kapıyı bulması, kahvehanede saklanan kişilerin bulunması, polis ekiplerinin ceza yazması ve masanın altında saklanan kişinin 'Ayakkabımı bağlıyordum' dediği anlar yansıdı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------Kafenin kapılarının açılması-Polis ekiplerinin kafede arama yapması-Polis ekiplerinin saklanan 30 kişiyi perde arkasında yakalaması-Polis ekiplerinin ceza yazması-Masanın altında saklanan kişinin kameraları görünce çıkması-Genel detaylar

Haber: Muammer İRTEM-Abdulselam UĞUR - Kamera: Semih ŞAHİN/BURSA,

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57 yıllık evli koronavirüs hastası çift, 5 saat arayla yaşamını yitirdi KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit (78) ve Birsen Cirit (75) çifti, koronavirüs nedeniyle hayatlarını kaybetti. Cirit çifti, Sakarya'nın Akyazı ilçesinde toprağa verildi.

İzmit'te yaşayan 57 yıllık evli Necmettin Cirit ve Birsen Cirit çifti, bir süre önce yakalandıkları koronavirüs hastalığı nedeniyle Kocaeli'de hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 haftalık tedavi sonrası Necmettin Cirit önceki gün hayatını kaybederken, 5 saat sonra da eşi Birsen Cirit aynı hastanede hayatını kaybetti. Necmettin Cirit önceki gün Birsen Cirit'in cenazesi ise dün Sakarya'nın Akyazı ilçesine bağlı Küçücek Mahallesi'ndeki mezarlıkta yan yana toprağa verildi.

'ALLAH İNŞALLAH BİZİ AYIRMAZ' Koronavirüsten hayatlarını kaybeden Necmettin ve Birsen Cirit çiftinin yakını İsmail Berberoğlu, Cirit çiftini 1,5 ay önce ziyaret ettiği sırada aralarında geçen sohbeti anlattı. Berberoğlu, Cirit çiftinin birbirlerini çok sevdiklerini belirterek, "Necmettim amcam, Tam 57 yıl oldu evliliğimiz. 57 yılda ben Birsen Hanım'a hiç sesimi yükseltmedim. Hiç bugüne kadar aramızda bağırış olmadı. Ama bunda Birsen Hanım'ın çok büyük katkısı var, hiç beni kızdıracak bir şey yapmadı. İlk günkü sevgimle saygımla ve aşkımla 57 yılı beraber yaşadık' dedi. Yengem o arada, 'Fabrikada çalıştığı yıllar içinde her akşam bana bir kırmızı gülle geldi. Allah inşallah bizi ayırmaz, ayırırken de bir gün o mezara öbür gün ben mezara" dedi. Önceki gün de amcamı defnettik, mezarlıktan çıkarken de yengemin vefat haberini aldık. Aralarında 5 saat gibi bir zaman farkı var. Allah öbür tarafta da inşallah bu aşklarını bu sevgilerini devam ettirmelerini nasip eder" dedi.

'BİRLİKTELİKLERİNİ ÖBÜR ALEMDE DE DEVAM ETTİRECEKLER' 4 çocukları bulunan çiftin oğlu Zeki Cirit ise, "Annem ve babamın 57 yıllık birliktelikleri vardı. Çok güzel bir hayatımız oldu. Çok düzgün insanlardı. Maalesef bu çok mutlu tablo 10 gün içinde birden çok acı bir durumla şu anki duruma geldi. Aynı ambulansta hastaneye gittiler, aynı odada kaldılar ve aynı gün vefat ederek bu birlikteliklerini inşallah öbür alemde de devam ettirecekler. 57 yıllık birliktelik en ufak bir sıkıntı olmadı. Hep bir muhabbet, hep bir aşk vardı, hep bir bağlılık vardı. Allah herkese böyle yuvalar kurmayı nasip etsin" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ----------------------Mezardan görüntü

-İsmail Berberoğlu ve Zeki Cirit ile röp.

HABER-KAMERA: Nuri KURU/SAKARYA,

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Hastanede foseptik çukuruna düşen hamile kadın vinçle kurtarıldı

ADANA'da hastane bahçesinde yürüdüğü sırada kapağı yarı açık şekilde bulunan foseptik çukuruna düşen Nehir Cengiz'in (28) ayağı ve kaburgası kırıldı. İtfaiye ekiplerinin vinçle kurtardığı Cengiz'in hamile olduğu ve bebeğinin sağlık durumunun belirsiz olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16.00 sıralarında Seyhan Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. Hastanede işlemlerini yaptıktan sonra kantine doğru yürüyen ve hamile olduğu öğrenilen Nehir Cengiz, kapağı yarı açık olan foseptik çukuruna düştü. Cengiz'in çığlıklarını duyan çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine Can-Kur ekipleri sevk edildi. Kapağı açılan foseptik çukuruna giren bir itfaiye eri, kadını aşağı sarkıtılan ipe bağladı. Yaralı kadın, vinç yardımıyla yukarı çekilerek kurtarıldı. Bacağında ve kaburgasında kırık olduğu öğrenilen Cengiz'in karnındaki bebeğinin ise durumunun belirsizliğini koruduğu öğrenildi. Kurtarma çalışmasının ardından foseptik çukuru masa ve sandalyelerle alınan güvenlik önlemleriyle kapatıldı.

Olay anında bölgede bulunan Kerim Küstü, "Bir çığlık geldi. Arkamızı döndüğümüzde sesin foseptik çukurundan geldiğini duyduk. Kapağı kaldırdığımızda bir kadının düştüğünü gördük. Hemen durumu itfaiyeye bildirdikö diye konuştu.