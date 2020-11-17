Vaka sayılarının arttığı Lüleburgaz'da 1 köy karantinaya alındı - Son Dakika

Türkiye'de koronavirüs vakalarının son günlerde artış gösterdiği iller arasında bulunan Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde HES uygulamasındaki koronavirüs yoğunluk haritası kırmızıya döndü. Kırklareli Valisi Osman Bilgin'in vaka sayılarının en üst seviyeye çıktığını açıkladığı il genelinde tedbirler artırıldı. Kentin en çok vaka görülen Lüleburgaz ilçesinde sık sık maske, mesafe ve temizlik konusunda vatandaşlar uyarılıyor. Denetim ekipleri de iş yerlerinde kontrollerini sürdürüp, Covid-19 tedbirlerinin alınıp alınmadığını kontrol ediyor.

KÖY KARANTİNAYA ALINDI

Lüleburgaz'a bağlı ve vaka sayılarının artış gösterdiği 650 haneli Sakızköy, 14 gün boyunca karantina altına alındı. Karantina nedeniyle köyün giriş ve çıkışına jandarma ekipleri uygulama noktası oluşturdu. Uygulama nedeniyle köye gelenlerin giriş ve çıkışlarına izin verilmiyor. Sağlık ve filyasyon ekipleri köye giderek vatandaşları kontrol ediyor. Köyde karantina altında bulunan vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

- Kırklareli