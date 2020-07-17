Son Dakika: DHA YURT BÜLTENİ -11 - Son Dakika

Şehit polis memuru Burak Derya, gözyaşları arasında toprağa verildi

VAN'ın Gevaş ilçesindeki Artos Dağı 'na çarparak kırıma uğrayan keşif uçağında şehit olan 2'si pilot 7 emniyet mensubundan biri olan polis memuru Burak Derya (28), memleketi Mersin 'in Anamur ilçesinde, toprağa verildi. Şehit Derya'nın annesi Firdevs Derya, "Oğlum sen daha yakışıklı olmuşsun, daha güzel olmuşsun. Bu kadar güzel miydin?" diyerek, gözyaşı döktü.

Şehit Polis Memuru Burak Derya'nın naaşı, havayolu ile getirildiği Antalya'dan memleketi Mersin'in Anamur ilçesine götürüldü. Yıldırım Beyazıt Mahallesi'ndeki baba ocağının önünde helallik alındıktan sonra da Otogar Camii'ne getirildi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mehmet Emin Birpınar, Vali Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Ercan Kireçtepe, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ile milletvekilleri, belediye başkanları ve vatandaşlar katıldı.

'OĞLUM SEN DAHA YAKIŞIKLI OLMUŞSUN'

Gözyaşları arasında tören alanına gelen anne Firdevs Derya, "Oğlum sen daha yakışıklı olmuşsun, daha güzel olmuşsun. Bu kadar güzel miydin?" diyerek, gözyaşı döktü. Baba Özcan Derya'yı ise kızı Çiğdem Derya teselli etmeye çalıştı. Şehit Burak Derya, cuma namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından, merkeze 8 kilometre uzaklıktaki Ovabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi.