DÜRÜMLÜ SALDIRISI SANIĞINA 17 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

DİYARBAKIR'ın Dürümlü mezrasında PKK'lı teröristlerce kamyona yüklü 15 ton patlayıcının infilak ettirilmesiyle 16 kişinin yaşamını yitirdiği şehit, 23 kişinin de yaralandığı saldırıyla öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklu yargılanan Burhan Taş, 17 kez ağırlaştırılmış müebbet ve 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Sur'a bağlı Tanışık köyü Dürümlü mezrasında, 12 Mayıs 2016 tarihinde PKK'lı teröristler tarafından kamyona yüklü 15 ton patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 16 kişi şehit olurken, 23 kişi de yaralandı. Terör saldırısına öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Burhan Taş'ın yargılanmasına devam edildi. Diyarbakır 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Taş ile mağdurların avukatları hazır bulundu. Cumhuriyet savcısı, esas hakkında hazırladığı mütalaasında sanık Taş'ın cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Duruşmada Sanık Taş ise suçlamaları kabul etmeyerek tahliye ve beraatını istedi. Mahkeme heyeti, sanık Taş'a 'devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak' ve söz konusu olaydan 16 kişinin ölmesi nedeniyle 'kasten öldürmek' suçlarından 17 kez ağırlaştırılmış müebbet, 'tehlikeli maddeleri izinsiz bulundurmak veya el değiştirme' suçundan ise 11 yıl 8 ay 20 gün hapis cezası verdi.

ARŞİV GÖRÜNTÜLERLE

DİYARBAKIR,

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Balçova Belediyesi önünde çifte silahlı dehşet: Kardeşi işe alınmayınca ateş açtı

İZMİR'in Balçova Belediyesi'nde şoför olarak çalışan İrfan Y. (44), kardeşinin aynı belediyede işe alınmaması nedeniyle belediye binası önündeki meydanda yarı otomatik av tüfeği ve kurusıkı tabancayla havaya ateş açtı. İrfan Y., polis tarafından etkisiz hale getirildi.

Olay, geçen pazar günü saat 19.00 sıralarında Balçova Belediye binasının önündeki meydanda gerçekleşti. İddiaya göre, Balçova Belediyesi Başkan Yardımcısı'nın şoförlüğünü yapan İrfan Y., kardeşinin aynı belediyede işe alınması için talepte bulundu. Talebin olumsuz karşılık görmesi üzerine bina önünde bağırmaya başladı. İrfan Y., ardından yanında getirdiği yarı otomatik av tüfeğiyle havaya rastgele ateş açtı. Yanında olan kurusıkı tabancasını da çıkaran İrfan Y., onu da 2 el ateşledi. Bu sırada hem meydanda hem de yan taraftaki oyun parkında bulunan çocuklar, panikle kaçıştı. Havaya sıkılan fişekler, meydanı çevreleyen apartmanlara isabet etmedi. Olayı görenlerin ihbarı üzerine, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü 'ne bağlı ekipler, olay yerine sevk edildi.

POLİSLER ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Çevrede güvenlik önlemi alan polislerin, İrfan Y.'yi ikna etme çabası karşılıksız kaldı. Ekipler, tüfekli saldırganın üzerine gidince, İrfan Y. silahlarını yere bırakmak zorunda kaldı. Polisler, av tüfeğiyle kurusıkı tabancaya el koyarken, etkisiz hale getirilen İrfan Y., emniyete götürüldü. Buradaki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen İrfan Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

ETKİSİZ HALE GETİRİLDİĞİ ANLAR KAMERADA

Polis ekiplerinin İrfan Y.'yi etkisiz hale getirdiği anlar, çevredeki apartmanlarda oturan vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, İrfan Y.'nin elindeki av tüfeğiyle sağa sola yürüdüğü, daha sonra karşısına çıkan biri sivil diğeri resmi iki polisin üzerine gelmesi sonrasında silahlarını bırakmak zorunda kaldığı ve kıskıvrak yakalandığı görülüyor.

'ÇOCUKLAR ÖLDÜ DİYE DÜŞÜNDÜK'

Olaya tanık olan market işletmecisi Cemil Çavuş, silah seslerini duyunca iş yerinden dışarıya çıktığını belirterek, "Pazar günü saat 19.00 sıralarındaydı. Dükkandan çıkınca gördüm ki çocuklar ve aileleri çığlık çığlığa kaçıştılar. Bir tane de kurusıkı vardı yanında, onunla da ateş etti. Sonradan konuşulduğuna göre söylüyorum, alkollü olduğu söylendi. Polis hemen gelip olaya anında müdahale etti ve kendisini apar topar götürdü. Balçova'nın göbeğinde, belediye binasının önünde böyle bir şeyin yaşanması çok üzücüydü. Çocuklar çığlık çığlığa kaçışınca, çocuklar öldü diye düşündük. Hiç yaşanmaması gereken bir olaydı" dedi.

'İNSANLAR KORKU İÇİNDE DAĞILDI'

Olaya tanık olan taksi şoförü Hayri Deniz, av tüfekli saldırganın aracını meydanın yanına park ettiğini belirterek, "Önce bağırdı, sonra bir anda sonra tüfekle havaya ateş etmeye başladı. Onu gören insanlar korku içinde dağıldı. Sonra polis arkadaşlar geldi ve olaya hemen müdahale ettiler. Bir anda 5-6 tane ekip geldi. Sonra adamı kelepçelediler ve götürdüler. Oldukça korku yaşandı. Burada sonuçta bir park var ve çocuklar kaçıştılar. Allah'tan kimseye bir şey olmadı, bu bizim tek tesellimiz oldu" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olayın cep telefonuyla kaydedilen iki farklı görüntüsü

Gördü tanığı Cemil Çavuş ile röp.

Gördü tanığı Hayri Deniz ile röp.

Meydanda kaykay ve bisiklet süren çocuklardan görüntü

Meydanın yanındaki oyun parkından görüntü

Muhabir Davut CAN'ın anonsları

Genel ve detay görüntü

Haber: Davut CAN - Kamera: Ahmet Turhan ALTAY/ İZMİR,

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Otopark cinayetine 1 tutuklama

TOKAT'ın Erbaa ilçesinde Tuncay Sağır'ın (31) tabancayla vurulup ölmesiyle sonuçlanan kavgayla ilgili şüphelilerden Ahmet Çiftçi tutuklandı. Vedat K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olay geçen hafta cumartesi günü ilçe merkezinde Fevzi Paşa Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan otoparkta meydana geldi. Tuncay Sağır, Ahmet Çiftçi ve Vedat K.ile birlikte Abdullah Erer'e (43) ait otoparka geldi. Otoparkın içindeki yazıhanede bir süre oturan Tuncay Sağır, Ahmet Çiftçi ve Vedat K. ile Abdullah Erer arasında başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Abdullah Erer kavga sırasında tabancayla Tuncay Sağır'ı göğsünden vurarak yaraladı. Darp sonucu yaralanan Abdullah Erer ile tabancayla vurulan Tuncay Sağır olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Erbaa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaportacı olarak çalışan evli ve 1 çocuk babası Sağır burada doktorların çabalarına rağmen hayatını kaybetti. Abdullah Erer ise ilk müdahalesinin ardından Tokat Devlet Hastanesine sevk edildi. Erer'in Tokat Devlet Hastanesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Olay sonrası gözaltına alınan ve emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden Abdullah Erer'i döverek hastanelik ettikleri belirlenen Vedat K. ve Ahmet Çiftçi adliyeye sevk edildi. Vedat K. çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, Ahmet Çiftçi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.