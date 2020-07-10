Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Şehit Uzman Çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

ADAPAZARI'nda, havai fişek fabrikasından taşınan patlayıcının imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar (32), memleketi Manisa'nın Alaşehir ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde, havai fişek fabrikasından imha edilmek üzere getirildiği taş ocağında patlayıcıların kamyondan indirilmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan 3 askerden Jandarma Uzman Çavuş Mesut Yazar'ın cenazesi, memleketi Manisa'ya getirildi. Adapazarı İl Jandarma Komutanlığı'ndaki tören sonrası havayoluyla Akhisar'da bulunan askeri havaalanına getirilen şehidin Türk bayrağına sarılı cenazesi, buradan karayoluyla Alaşehir'in kırsal Uluderbent Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Baba Mehmet Yazar, anne Fatma Yazar ile kardeşi Cihan Yazar, gözyaşlarını tutamadı. Helallik alındı ve dua edildi. Ardından şehit Yazar'ın cenazesi, evlerinin yakınındaki futbol sahasına götürüldü. Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yazar'ın tabutu, daha sonra askerlerin omzundan musalla taşına indirildi.

Cuma namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehit Mesut Yazar'ın cenazesi, tören kıtasınca omuzlara alınarak cenaze aracına konuldu. Yazar'ın cenazesi, Uluderbent Mahalle Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

Koronavirüs nedeniyle sosyal mesafe kuralı uygulanan törende, şehidin yakınları taziyeleri kabul etti. Şehit Yazar'ın kardeşi Cihan Yazar'ın da astsubay olarak görev yaptığı bildirildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Şehit cenazesinin baba evinde helallik alınması

Askeri törenden görüntü

Şehidin yakınlarının tabuta sarılması

Cenaze namazından görüntü

Genel ve Detay görüntü

Haber- Kamera: Cemil SEVAL- Nurettin DOĞAN/ MANİSA (Alaşehir)

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Eşi ve çocukları şehit Akgöz'ü giydikleri üniformasıyla uğurladı

SAKARYA'da havai fişeklerin imhası sırasında meydana gelen patlamada şehit olan askerlerden 2 çocuk babası Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz(40), memleketi Tekirdağ'da son yolculuğuna uğurlandı. Törene şehit eşi Canan Akgöz ile oğulları Alper ve Basri, Akgöz'ün üniformasını giyerek katıldı.

Sakarya'nın Hendek ilçesinde 3 Temmuz'da havi fişek fabrikasında meydana gelen patlamada patlamayan havai fişeklerin ihma edilmek üzere götürüldüğü sırada kamyonda meydana gelen patlamada 3 asker şehit oldu. Şehitlerden patlayıcı imha timinde görevli Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Halil Tuna Akgöz için bugün memleketi Tekirdağ'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şehit Akgöz'ün cenazesi önce merkez Süleymanpaşa ilçesindeki baba evine götürülerek burada helallik alındı.

Şehit Akgöz içinde daha sonra Tekirdağ Valiliği önünde cenaze töreni düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım , Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak , İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç , İl Emniyet Müdürü Mehmet Erdugan, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

ÜNİFORMASINI GİYEREK UĞURLADILAR

Törene eşi Canan Akgöz, eşinin, oğlu Alper babasının üniformasını Basri ise şapkasını giyerek katıldı. Törende anne Canan Akgöz oğulları, Alper ve Basri'ye sarılarak gözyaşları dökerken, şehidin annesi Fatma ile babası Basri Akgöz, güçlükle ayakta durabildi. Baba Akgöz, törende bir askeri de öperek ağladı.

Şehit Akgöz'ün tabutu tören mangası tarafından omuzlara alındığı sırada cenazeye katılanlar ağladı. Şehit Akgöz, Rüstempaşa Camii'nde cenaze namazının ardından Tekirdağ Şehitliği'nde toprağa verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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-Meydanda toplananlar

-Askerlerden görüntü

-Tören mangasından görüntü

-Sokaklara asılan Türk bayrakları

-Cenazenin alana gelişi

-Toplanan vatandaşların akışlaması

-Şehidin ailesinin gelişi

-Şehidin üniformasını giyen eşi ve oğulları

-Aileden görüntü

-Tabuttan görüntü

-Şehidin öz geçmişinin okunması

-Şehidin cenazesinin camiye gelişi

-Cenaze namazının kılınması

-Şehidin babasının tabuta gitmesi

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN-Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,

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Kaza yapan ehliyetsiz sürücüye 5 bin 600 lira ceza

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde, kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü yaralanırken, ehliyetsiz sürücüye 5 bin 600 lira ceza kesildi.

Kaza, öğle saatlerinde Bağlık Mahallesi Sakindere Sokak'ta meydana geldi. Burak Kalaycı(24) yönetimindeki 67 LJ 493 plakalı motosiklet, yokuş çıktığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Motosikletin sürücüsü Burak Kalaycı, yaralandı. Yaralının yardımına koşan mahalle sakinleri, sağlık ekiplerine haber verdi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Kalaycı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ehliyeti bulunmayan Kalaycı'ya 5 bin 600 lira ceza kesildi.