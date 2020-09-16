SAKARYA Hendek'te odunlukta çıkan yangın panik yarattı - Son Dakika

Hendek'te odunlukta çıkan yangın panik yarattı

SAKARYA'nın Hendek ilçesinde bir odunlukta çıkan yangın paniğe neden oldu. İtfaiye ekiplerince kontrol altına alınan yangında odunluk küle döndü. Saat 02.00 sıralarında, Hendek İkramiye Mahallesi'nde Hüseyin Fidancı'ya ait evin yanında bulunan odunlukta bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları fark eden çevredeki vatandaşlar, Fidancı ve ailesini uyandırarak haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince yangın eve sıçramadan kontrol altına alındı. Yangın çevrede paniğe neden olurken, odunluk tamamen yanarak küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.