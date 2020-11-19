Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika

Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 12

19.11.2020 14:49
Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 12, System.String[]

Edinilen son dakika haberine göre Teslim olan terörist ailesiyle buluşturulduMUŞ'ta, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu.

Teslim olan terörist ailesiyle buluşturuldu

MUŞ'ta, terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan terörist, İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. Buluşmada, aylardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran anne ve baba duygulu anlar yaşarken, teslim olan F.K., PKK'ya katıldığı için duyduğu pişmanlığı ve örgütte yaşadıklarını anlattı.

Muş Valisi İlker Gündüzöz'ün talimatıyla köyleri ve mahalleleri dolaşan İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan 350 aileyle yüz yüze görüşerek, evlatlarına kavuşmaları için yoğun çaba sarf ediyor. Terör örgütü mensuplarının devletin şefkatine ve adalete sığınmaları için ikna çalışmalarını sürdüren ekipler, bu sayede onlarca gencin terör örgütü PKK'dan kurtararak ailelerinin yanına dönmelerini sağladı.

Geçen yıl kandırılarak Irak'ın Zaho ve Gara bölgesinde terör örgütüne katılan 26 yaşındaki F. K., polis ekiplerinin 6 ay süren çabası sonucu ikna edilerek terör örgütünden kurtarıldı. Bir yıl boyunca PKK'nın kamplarında kalan ve zor günler geçirdiğini ifade eden F.K, 17 Kasım'da terör örgütünden kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu. Polis ekiplerince Muş'a getirilen F.K., İl Emniyet Müdürlüğünde ailesiyle buluşturuldu. Duygusal anların yaşandığı buluşmada, aylardır çocuklarına kavuşmanın hayalini kuran anne ve baba dualar ederek, polis ekiplerine teşekkür etti.Büyük mutluluk yaşayan baba R.K, "Ben şimdi çok rahatım. Evladım devlete sığındı ya yeter. O domuzların elinden geldi, oğlumu şimdi kesseler de ben rahatım. Ben devletimden ötürü rahatım" diye konuştu.

Muş Emniyet Müdürlüğünün girişimleri sonucu ikna edilerek ailesiyle buluşturulan F.K, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Terör, Polis, Muş, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 12 - Son Dakika


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