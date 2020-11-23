Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ -12 - Son Dakika

Erzurum'daki uyuşturucu ve silah operasyonunda 10 tutuklama

ERZURUM'da, jandarma ekiplerince Karayazı ve Karaçoban ilçelerinde uyuşturucu madde ile silah ticareti yapıldığı belirlenen evlere operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 16 şüpheliden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Jandarmanın yaptığı istihbari çalışmalar sonucu bazı kişilerin örgütlü olarak uyuşturucu madde ile silah ticareti yaptıkları yönünde edinilen bilgi üzerine takip başlatıldı. Ekipler, 10 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 6 tabanca, 1219 fişek, 14 şarjör, 3 ruhsatsız av tüfeği ile 2 bin 279 gram esrar, 20 gram metamfetamin türü uyuşturucu madde ele geçirdi. Malzemelere el koyulurken, 16 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 10'u, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Sanıkların jandama eşliğinde adliyeye çıkarılışıHaber-Kamera: ERZURUM,

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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu

SİVAS'ta yalnız yaşayan ve kendisinden bir süredir haber alınamayan Nadiye Yıldız (71) evinde ölü bulundu.

Olay, saat 12.30 sıralarında Mimar Sinan Mahallesi İhsan Öğer Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2'inci katında meydana geldi. İddiaya göre yalnız yaşayan Nadiye Yıldız'dan bir süredir haber alamayan komşuları polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Polis ekipleri çilingir yardımı ile evin kilitli olan kapısını açtırdı. Nadiye Yıldız evin yatak odasında yatağın kenarında yerde hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Yıldız'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Yıldız'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.