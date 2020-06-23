Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

KAFA TASI VE KEMİKLER 1,5 YAŞINDAKİ ECRİN'E AİT ÇIKTI; ÜVEY DEDESİNİN DE İFADESİNE BAŞVURULDU

Kafatası ve kemikler 1,5 yaşındaki Ecrin'e ait çıktı; 6 kişi gözaltına alındı (3)

ÜVEY DEDENİN DE İFADESİNE BAŞVURULDU

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bulunan kafa tası ve kemiklerin kendisine ait olduğu tespit edilen 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 6 kişinin, sorguları sürüyor. Torununun ölümüyle ilgili soruşturmada, Ecrin Kurnaz'ın üvey dedesi Nuri Kurnaz da İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülerek ifadesine başvuruldu. İfadesinin ardından duygulanıp gözyaşı dökerek, soruşturmanın sürdüğünü anlatan Nuri Kurnaz, "Benim hiçbir bilgim yok. İfadeler alınmaya devam ediyor. Benim ifademi aldılar, saldılar. Eşim gözetim altında. Beklemedeyiz. Bana daha bir bilgi verilmediö dedi.

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-Üvey dede Nuri Kurnaz görüntüsü

HABER: Yaprak KOÇER KAMERA: Hüseyin KALAY/ SAMSUN

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Motosiklet hırsızlığı şüphelisi tutuklandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde bir evin önünde kilitli motosikleti çalarak kaçtığı iddia edilen 2 şüpheliden C.A.Ş. yakalandıktan sonra tutuklandı. Olaya karışan diğer şüpheli aranıyor.

Manavgat'ın Aşağıpazarcı Mahallesi İbrahim Sözen Caddesi'nde O.S.'ye ait evin önünde kilitli durumda park halinde bulunan 07 JN 836 plakalı motosiklet çalındı. Manavgat İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı araştırma ve çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucunda hırsızlık olayını gerçekleştirenlerin C.A.Ş. ve Ş.Ş. olduğu tespit edildi. Polis ekipleri şüphelilerden C.A.Ş.'nin gözcülük yaptığı Ş.Ş.'nin motosikletin kilidini kırarak çaldığını belirledi.

Polis, hırsızlık olayında gözcülük yaptığı belirlenen C.A.Ş.'yi çalınan motosikletle pazar günü yakaladı. Polis merkezinde suçunu itiraf eden C.A.Ş., sağlık kontrolünün ardından pazartesi günü adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen motosiklet sahibine teslim edilirken, şüpheli C.A.Ş., savcılıkta verdiği ifadenin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından 'kilitli ve muhafaza altında eşyanın çalınması' suçundan tutuklandı. Hırsızlık olayına karışan Ş.Ş. isimli şüphelinin aranmasına devam edildiği belirtildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Manavgat adliyesinden görüntü

Şüphelinin adliyeye getirilmesi

Adliyeden detay

HABER-KAMERA: Mithat ABAKAN/MANAVGAT,(Antalya)

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Karabük'te 3 bin haneli köyde karantina (2)

Karabük Valisi Fuat Gürel'in vaka sayıları ile ilgili yaptığı açıklamanın ardından vatandaşlar vaka artışı hakkında konuştu. Belirlenen kurallara uyulması gerektiğini belirten İzzet Ayan, "Maske ve sosyal mesafe kuralına duyarlılık göstermek lazım. Vaka sayılarının artışının sebebi dışarıdan gelen vatandaşlar, öyle bir düşünce var" dedi

Şevket Alıç ise, "İnsanlarda vurdumduymazlık var. İnsanın başına gelmeyince insanlar bilmiyor ama insanlarımıza bir şeyleri anlatmak çok zor. Üzüntü verici olaylar. Elimizden geldiği kadar kendimiz biraz daha çekebilsek çıkmasak çok iyi olur. Vaka artışının sebebi biz insanlardan kaynaklı. İnsanlar birbiri ile temas halinde. Herkeste böyle yaparsa ne olacak" diye konuştu.

Vaka sayılarındaki artışın sebebini ihmale bağlayan Nazif Bozkaya, "Vaka sayılarında bir çoğalma oldu. Vaka artışlarının sebebi kesinlikle ihmal. Herkes kendi üstüne düşeni yapsa böyle kurallara gerek kalmaz" dedi.

Azime Kazancı kente dışarıdan gelen insanlar nedeniyle vaka sayısında artış olduğunu ileri sürdü.

Maskelerin düzgün takılmadığını söyleyen Ramazan Tekin ise, "Herkes maske ve mesafeye uyarsa bu iş biter. Ama bazılarını görüyoruz maske kimilerinin çenesinde kimilerinin kafasında bazılarında ise hiç yok. Bu işlerin düzelmesi gerekir yoksa bizde olmayız" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Vatandaşlarla röp.

HABER-KAMERA: Yasin ALDEMİR/KARABÜK,

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İzmirlilerden Tunç Soyer'e para ve bayrak tepkisi

İZMİR Büyükşehir Başkanı Tunç Soyer'in 'İzmir bayrağı' ve 'İzmir parası' ifadeleri, İzmirlilerin tepkisini topladı. Vatandaşlardan, "Türkiye Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet kurma derdine düşmüşler", "Devlet içinde devlet demek", "Türkiye Cumhuriyeti devletimizin zaten bir bayrağı var. Bu sözlerini yadırgadık. Neyi algılatmaya çalışıyor anlamak istiyoruz" yorumları yapıldı.

Turizmciler ve akademisyenlerin katıldığı TÜRSAB'ın online toplantısında İzmir'e özel bayrak ve para önerisinde bulunan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer , eleştirilerin odağı oldu. Bazı siyasiler, sivil topluk kuruluşları ve vatandaşlar bu sözleri eleştirdi.

'İZMİR TÜRKİYE'DEN BAĞIMSIZ BİR YER DEĞİL'

İzmirli bazı vatandaşlar da Soyer'in bu açıklamasına tepki gösterdi. İşçi emeklisi 2 çocuk babası Nejdet Erciyas (57), "Açıklamayı duyunca şaşırdım. Türkiye Cumhuriyeti'nde, Cumhuriyet kurma derdine düşmüşler. Yeni bir bayrak yeni bir para demek ki, Türkiye Cumhuriyeti'ne baş kaldırmaktır. Ben milliyetçi bir Türk'üm. Vatanımı da seviyorum. Tunç Soyer'in bu sözlerini kınıyorum" dedi.

Emlak danışmanı, evli ve 2 çocuk babası Fevzi Kaplan, "Bu sözlerin ne anlama geldiğini açıklamasını istiyoruz. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin zaten bir bayrağı var. Bu sözlerini yadırgadık. Neyi algılatmaya çalışıyor anlamak istiyoruz" dedi. Tekstil fabrikasında işçi Ferhat Yılmaz (26), "Ben kendisine oy verdim. Ancak bu sözleri yanlış buluyorum. Devlet içinde devlet demek. İzmir'in kendi bayrağı kendi parası tamamen yanlış bir şey. İzmir Türkiye'den bağımsız bir yer değil. O yüzden yanlış buluyorum" dedi.

İşçi emeklisi 2 çocuk babası Ahmet Ede (57), "Bu ülkenin bayrağı, parası bir. Bu olay onu açar. O yolları yapsın çeşmelere yapsın kendi işiyle ilgilensin" dedi. Evli ve 4 çocuk babası Ertan Selbes (52), "Başkanımızın dedikleri İzmir'e yakışmıyor. Belediyemiz kendi işine baksın. İzmir'e yağmur yağdı lağım kokusu var her yerde" dedi. İşçi emeklisi Ali Aslan Ata (66), "Ayrım yapılıyor ben bu duruma karşıyım" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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Vatandaşlarla röp

Genel ve Detay görüntü

Haber: Kadir ÖZEN- Kamera: Tekin GÜRBULAK İZMİR,

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Bingöl'de gergedan böceği görüldü

BİNGÖL'ün Yayladere ilçesinde boynuzları ile dikkat çeken gergedan böceği görüldü.

Yayladere ilçesi Sürmelikoç köyü Yerlice mezrasında Mustafa Yaşar, kabuğunda bulunan keratin maddesi nedeniyle kimya, kozmetik ve ilaç sanayisinde kullanılan, boyutu ve boynuzları ile de dikkat çeken 2 gergedan böceği gördü. Yaşar, yurt dışına çıkarılması yasak olan böcekleri, fotoğraflarını çektikten sonra tekrar doğal ortamına bıraktı.