Son dakika! DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Sel şehidi Uzman Çavuş Variyenli, son yolculuğa uğurlandı

GİRESUN'daki sel felaketinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli (31), memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde toprağa verildi.

Giresun'da 22 Ağustos'ta meydana gelen sel felaketinde, Tirebolu- Doğankent yolunun 12'nci kilometresindeki yol açma çalışmaları kapsamında görev yapan jandarma personelini taşıyan araç, menfezin çökmesi sonucu Harşit Çayı'na yuvarlanarak, dere yatağında kayboldu. Arama çalışmaları sonucu Jandarma Uzman Çavuş Aykut Variyenli'nin cansız bedeni, dün öğle saatlerinde, olay yerinden 5 kilometre uzaklıkta Harşit Çayı içinde bulundu. Şehit Variyenli'nin cenazesi, Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Adana'nın Tufanbeyli ilçesine gönderildi. Şehit Aykut Variyenli'nin Tufenbeyli Devlet Hastanesi'nden alınan cenazesi, önce Doğanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına getirildi. Helallik alınmasının ardından şehit Variyenli için Doğanlı Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Adana Valisi Süleyman Elban, daire müdürleri, şehidin babası Ali Variyenli, annesi Nilüfer Variyenli, astsubay kardeşi Ahmet Variyenli ve çok sayıda kişi katıldı. Şehit Aykut Variyenli'nin erkek kardeşi Ahmet Variyenli, cenazeye üniformasıyla katıldı. 6 yıldır jandarma uzman çavuş olarak görev yapan Aykut Variyenli, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ)

HABER: Olcay DÜZGÜN/ADANA,

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Plajdaki çöp kutularını denize atan zanlı kamerada

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki Kadınlar Denizi'nde bulunan şemsiye ve şezlonglara zarar veren Murat K. (41) adlı zanlının çöp kutularını denize atması tepki çekti. Cep telefonuyla görüntülenen Murat K., gözaltına alındı.Kuşadası'ndaki Sevgi Plajı'nda bulunan lavabo, klozet ve soyunma kabinlerinin bir süre önce tahrip edilmesinin ardından bu kez de Kadınlar Denizi'ndeki şemsiye ve şezlonglara zarar verildi. Bir vatandaşın cep telefonuyla görüntülediği o anlarda, elinde sopa bulunan Murat K., plajda yer alan çöp kutularını da denize attı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis, Murat K.'yı yakalayarak gözaltına aldı. Zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, kamunun ortak kullanımında olan şemsiye, şezlong ve soyunma kabinlerine zarar vermenin halk düşmanlığı olduğunu söyledi. Başkan Günel "Daha önce de benzer olaylarla karşılaştık ve konunun takipçisi olduk. Bu son olayda da gördük ki birileri kasıtlı olarak şemsiye ve şezlonglara zarar veriyor, çöpleri denize atıyor. Bu kötü niyetli şahsı görüntüleyerek güvenlik güçlerimize yardımcı olan vatandaşımıza duyarlılığı için çok teşekkür ediyorum. Bu vandallığa müsaade etmemiz ve sessiz kalmamız mümkün değildir. Mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ Zanlının şemsiye ve şezlonglara zarar verip çöp kutularını denize atma görüntüsü

Haber- Kamera: Eşber OKAYER/ KUŞADASI (Aydın),

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Van'da, vergi dairesinde yangın

VAN'ın Erciş ilçesinde, Vergi Dairesi'ne ait binanın 2'nci katında yangın çıktı. Alevler, itfaiye ekiplerince 1 saatlik müdahale sonucu söndürülürken, sistem odasındaki evrak küle döndü. Erciş ilçesi Postane Caddesi'ndeki 4 katlı Vergi Dairesi binasının 2'nci katında, sabah saatlerinde yangın çıktı. Sabah mesaiye gelip, henüz belirlenemeyen nedenle yükselen alevleri gören personelin ihbarıyla itfaiye ekipleri geldi. Ekipler, 1 saat süren müdahale sonucu yangını söndürdü. Sistem odasındaki evrak, küle dönerken, bilgisayar ve diğer eşyalar da hasar gördü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ---------------------------------Yangının çıktığı Vergi dairesi binası-Yangının çıktığı sistem odasından görüntü-Yanan evraklar-Genel ve detaylar

Barış KUL/ERCİŞ (Van),

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Atalık sarı buğday, kadınların emeğiyle altına dönüşüyor

MERSİN'de reçelden salçaya kadar birçok ürünü geleneksel yöntemlerle üreterek tüketicilerle buluşturan Mersinden Kadın Kooperatifi, ata mirası tohumdan sarı buğdayı da işleyerek sofralara ulaştırıyor.Büyükşehir Belediyesi tarafından desteklenen Mersin Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi bünyesinde etkinlikler gerçekleştiren kadınlar, tüketicilere sundukları birçok ürünün ardından bu kez de atalık tohumdan sarı buğdayın ürüne dönüştürülmesi aşamasında yer aldı. Konya Bahri Dağdaş Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün bilimsel çalışmaları baz alınarak, Büyükşehir Belediyesi ile Tarsus SlowFood işbirliğinde, üreticisini desteklemek amacıyla yapılan projeye destek veren Mersinden Kadın Kooperatifi, sofraların altını sarı buğdayı çiftçisinden alıyor ve alın teriyle işliyor. Kooperatif Başkanı Meral Seçer, kurucu ortaklar ve kadın emekçilerle birlikte atalık sarı buğdayları önce yıkadı, ardından kazanların başına geçerek, odun ateşinde geleneksel yöntemlerle kaynattı. Hijyenik koşullarda kaynatılan buğdaylar, yine aynı titizlikle güneşte kurumaya bırakıldı. Kuruma işleminin gerçekleşmesinin ardından köy değirmeninde öğütülen buğdaylar, paketleme ve etiketleme işlemi yapılarak tüm lezzetiyle sofralara bulgur olarak ulaşacak.Seçer, özveri ile yetiştirilen sarı buğdayın serüveniyle ilgili bilgiler verdi. Seçer, "Sarı buğdaydan yaptığımız bulgurun bir hikayesi var. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Araştırma Enstitüsü ve Tarsus SlowFood işbirliğiyle atalık sarı buğday tohumunun Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde çiftçilerimiz tarafından ekilmesi teşvik ediliyor. Bu güzel projede hem geçmişimize hem de geleceğimize sahip çıkmamız açısından çok önemliydi. Mersinden Kadın Kooperatifi olarak bu projeye destek vermek istedik. Geçmişimize sahip çıkalım, geleceğimize ata tohumlarımıza sahip çıkalım. Böylelikle sürdürülebilir olsun istiyoruzö dedi.HER AŞAMADA TİTİZ ÇALIŞMA

Kooperatif Ortağı ve Gıda Mühendisi Gülay Aksoy, ata tohumundan titizlikle üretilen sarı buğdayın analizlerinin yapılarak, ilaçsız ve hijyenik koşullarda üretildiğine vurgu yaptı. Aksoy, "Silifke'nin Balandız Mahallesi'nde ekilen sarı buğdayla ilgili ilk aşamadan itibaren çok titiz bir çalışma gerçekleştirildi. Biz de bu titiz çalışmayı hasattan sonraki dönemde devralarak halkın sofralarına ulaştırmayı amaçladık. Buğdaylarımız tarladan itibaren ilaçsız, kimyasal kullanılmadan üretildi. Daha sonrasında da herhangi bir ilaçlama yapılmadı. Her türlü analizleri yapıldı. Hijyenik koşullarda bunun paketlenmesi, etiket yönetmeliğine göre etiketlenmesi, bütün bu aşamaları çok titizlikle gerçekleştirdik. Atalık tohum sarı buğdaylarımız sizlerin sofralarına ulaşsın, lezzetini alın istedikö diye konuştu.