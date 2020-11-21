Son dakika: DHA YURT BÜLTENİ - 13 - Son Dakika

Trabzon'da fuhuşla anılan mahallede kentsel dönüşüm

TRABZON'da, otele dönüştürülen binalar ile metruk haldeki yapıların bulunduğu fuhuş ve çeşitli suçlarla gündeme gelen Çömlekçi Mahallesi'nde kentsel dönüşüm başlatıldı. Proje kapsamında yıkılacak binaların yerine yeni binalar yapılacak, çevre düzenlemeleri ile mahallenin eski imajı silinecek. Projeye destek veren mahalle sakinleri, "Çömlekçi'de esnafım' dediğim zaman kimse oğluma kız vermiyor" diye dert yandı.

Trabzon'da, Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Büyükşehir Belediyesi'nce otele dönüştürülen binaların ve metruk haldeki yapıların bulunduğu fuhuş ve çeşitli suçlarla gündeme gelen Çömlekçi Mahallesi'nde 'Çömlekçi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Projesi' hazırlandı. Proje kapsamında bina yıkımlarının başladığı mahallede, 1'inci etapta 106 adet konut ve 20 adet dükkan inşaatı ile altyapı ve çevre düzenlemeleri yapılacak. Kamulaştırma işlemlerinin sürdüğü mahallede hak sahiplerine 34 milyon 910 bin TL ödeme yapıldı. Proje ile yeni binaların inşa edilerek, çevre düzenlemeleri yapılacak ve mahallenin eski imajı silinecek.

'ÇÖMLEKÇİ'DE ESNAFIM DEYİNCE KIZ BİLE VERMİYORLAR'Kentsel dönüşümün Trabzon'un imajı için iyi olduğunu söyleyen mahalle esnafı Murat Bilici, "Çömlekçi mahallesinde hem taşımacılık hem de esnaflıkla uğraşıyorum. Trabzon'un imajı için buradaki kentsel dönüşüm gerçekten iyi bir şey. Ancak bu dönüşümde küçük esnafın da mağdur olmamasını bekliyoruz" dedi.60 senedir Çömlekçi mahallesinde esnaflık yapan Adnan Köse de "Çömlekçi mahallesi dediğin zaman buranın imajı bozulduğu için kimse buraya gelmek istemiyor. Oğluma kız istemeye gittiğimde 'Çömlekçi'de esnafım' dediğim zaman kimse oğluma kız vermiyor. 'Sen Çömlekçi'de esnafsın, gelme' diyor. Türkiye'nin her yerinde Çömlekçi Mahallesi dendiğinde insanlar bir acayip bakıyor. Sanki biz burada başka bir şey yapıyoruz. Kendi işimizi yapıyor. Bu imaj kafalara yerleşmiş, ancak 50 sene sonra kırılır" diye konuştu.Yunus Kol ise, "Esnaf olarak Çömlekçi'de yaşananlardan dolayı rahatsızlık duyuyoruz. Burada 9 ilçeye çalışan dolmuş durağı var. İnsanlar buraya gelmeye çekiniyor. Trabzon buradan bir leke aldı" ifadelerini kullandı.FUHUŞ OPERASYONLARI İLE GÜNDEME GELDİTrabzon'da fuhuş operasyonları ile gündeme gelen mahallede polis ekiplerinin baskınları sırasında yabancı uyruklu kadınlar, gizli bölmelerde yakalanmıştı. Binalarda açılan deliklerden kaçmaya çalışan kadınlar, polis tarafından gözaltına alınmıştı. Haklarında işlem başlatılan çok sayıda kadın sınır dışı edildi. Çömlekçi Mahallesi'nde son yıllarda artan polis denetimleri ile fuhuş ve suç oranları düşürülmüştü.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ -Çömlekçi Mahallesinde kentsel dönüşüm için yıkılan alan-Yıkılmayı bekleyen binalardan görüntü-Mahalle içinden görüntüler-Röportajlar-Detaylar

HABER: SELÇUK BAŞAR - KAMERA: TOLGA SAĞLAM/ TRABZON

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KARDEŞİNİN ZAP NEHRİ'NDE KAYBOLDUĞU İDDİALARINI YALANLADI HDP önündeki eylemde 446'ncı gün; aile sayısı 176 oldu (3)

Hakkari'de 2016 yılında, 9 yaşındayken terör örgütü PKK tarafından kaçırılan Hamza Adıyaman için Diyarbakır HDP il binası önünde evlat nöbeti tutan anne Rukeyta Adıyaman ile abla Aysun Adıyaman, oğullarının Zap Nehri'nde kaybolduğu iddialarını yalanladı.

Abla Aysun Adıyaman, kardeşi Hamza'nın nehre düştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını, Hamza'nın kaçırıldığını ileri sürerek, "Bunu öğrendikten sonra tehdit almaya başladık. Ne garip ki hiçbir tehdit almazken kardeşimizin kaçırıldığını öğrendikten sonra ve bu işin peşine düştükten sonra tehdit almaya başladık. Eğer kardeşim kaçırılmadıysa biz neden tehdit edildik? Benim kardeşim öldüyse bir cesedi ya da mezarı olması gerekiyor. Ceset yoksa, ölüm yoktur. Elimdeki bu mektup, 2017 yılında evimizin balkonuna bırakıldı. Kardeşimin yazdığı bu mektup doğruysa eğer, kardeşim yaşıyor. Eğer doğru değilse, kurguysa neden böyle bir mektup gönderildi. Kardeşimin yaşadığından adım gibi eminim. Kaçırılan ilk çocuk değil benim kardeşim. Bu çadıra kardeşimi almaya geldim. İnkar edeceklerine bu yaştaki çocukları kaçırmayı bıraksınlar" dedi.