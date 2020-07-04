Son dakika... DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Kaza kurşunuyla yaşamını yitiren asteğmen, toprağa verildi

BALIKESİR'de, kaza kurşunuyla ölen Asteğmen Arif Ozan Güven, memleketi Mersin'in Tarsus ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

Edremit ilçesinde 2 Temmuz akşamı aralarında para meselesi bulunan Ü.S. ile H.T., telefonda tartışıp, Cennetayağı Mahallesi Ülkü Yolu girişinde buluşmak için randevulaştı. Ü.S., verilen adresteki üst geçidin altında beklerken, H.T., beraberinde kardeşi T.T. ile birlikte otomobiliyle geldi. T.T., otomobilin yanına gelen Ü.S.'ye pompalı tüfekle 4 el ateş etti. Ü.S. bacağından vurularak yaralanırken, mermilerden biri aynı bölgede bulunan kokoreççiye giden Asteğmen Arif Ozan Güven'in göğsüne isabet etti. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Asteğmen Güven, kaldırıldığı özel hastanede kurtarılamadı. Edremit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ü.S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, H.T. ve T.T. polis tarafından yakalandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Asteğmen Arif Ozan Güven'in cenazesi memleketi Mersin'in Tarsus ilçesine getirildi. Terahimşalvuz Mahallesi'ndeki evinde helallik alınan Güven için Şehir Mezarlığı'nda tören düzenlendi. Törene Tarsus Kaymakamı Kadir Sertel Otcu , Emniyet Müdürü Ercan Erbir, Garnizon Komutanı Yüzbaşı Şükrü Uzundağ, Jandarma Komutanı Yüzbaşı Ahmet Boyacıoğlu , Belediye Başkan Yardımcısı Ali Esirgemez ve Güven'in ailesi katıldı. Kılının cenaze namazının ardından Asteğmen Güven, gözyaşları arasında Şehir Mezarlığı'na defnedildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Helallik alınması

Cenaze namazı

Cenazenin götürülmesi

Asteğmenin sağlık fotoğrafları

Haber-Kamera: Okan ÇALIŞKAN/TARSUS,(Mersin),

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4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (10)

3 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI VERİLDİ

Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun'un talimatı ile havai fişek fabrikasındaki patlamayla ilgili 3 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Ramiz Kaan OKTAR-Nuri KURU/ AKYAZI, SAKARYA

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PATLAMANIN ARDINDAN FAY HATTINI ANDIRAN YARIK OLUŞTU

4 kişinin öldüğü havai fişek fabrikasındaki patlamada kayıplar aranıyor (11)

Sakarya'nın Hendek ilçesinde havai fişek fabrikasında yaşanan patlamanın ardından fay hattı şeklinde oluşan yarık, drone ile havadan görüntülendi. Fabrikanın yıkılan binalarının yakınında bulunan arazide yaklaşık 100 metrelik yarık oluştu. Fay hattını andıran yarık, drone ile havadan görüntülendi. Yer altından geçen kablolar yarıkla birlikte gün yüzüne çıktı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Drone ile yarıktan detaylar

Haber-Kamera: Gürkay GÜNDOĞAN/SAKARYA

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Batman'da traktör devrildi: 2 yaralı

BATMAN'ın Gercüş ilçesinde, kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada sürücü Ali Dursun (45) ve akrabası Emine Dursun (55) yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Akbur köyünde meydana geldi. Ali Dursun'un kullandığı 13 DD 834 plakalı traktör, sürücüsün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle kontrolden çıkıp, devrildi. Kazada sürücü Dursun ile traktörde bulunan akrabası Emine Dursun yaralandı.

Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalelerinin yapılmasının ardından ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne götürüldü.