Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika

Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 14

15.11.2020 22:16
Son Dakika | DHA YURT BÜLTENİ - 14, System.String[]

Son dakika haberleri: Hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar ettiGAZİANTEP'te 25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37), hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.

Hastane odasının penceresinden atlayıp, intihar etti

GAZİANTEP'te 25 Aralık Devlet Hastanesi ortopedi servisinde tedavi gören eşine refakat eden Mustafa A. (37), hastanenin beşinci katındaki odadan atlayarak intihar etti.

Olay, akşam saatlerinde 25 Aralık Devlet Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süre önce kırık tedavisi için hastaneye yatan eşine refakat eden Mustafa A., kaldıkları beşinci kattaki odanın penceresinden atladı. Olayı görenlerin haber vermesiyle hastanedeki doktorlar tarafından acil servise götürülen Mustafa A., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa A.'nın cesedi, hastanenin morguna kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

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Olay yeriPolislerin çalışmasıHastane Genel ve detay görüntüler

Haber:   Kamera: Kadir GÜNEŞ-GAZİANTEP-DHA)

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1'i çocuk 2 kişinin yaralandığı kazayı, film gibi izlediler

MUĞLA'da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Kazanın ardından, toplanan onlarca kişi sosyal mesafeye dikkat etmeden çalışmaları film gibi izledi.

Kaza, saat 18.00 sıralarında Cumhuriyet Bulvarı üzerinde meydana geldi. M.F.Ö. yönetimindeki 33 AEZ 625 plakalı otomobil iddiaya göre, kavşağa ters yönden giren H.D. yönetimindeki 48 UVC 647 plakalı otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 1'i çocuk 2 kişi yaralandı. Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerinin ardından kent merkezindeki hastanelere sevk edildi. Kazanın kentin en işlek bulvarında meydana gelmesi nedeniyle trafik bir süre durdu. Kazayı, sosyal mesafeye aldırış etmeyen onlarca kişinin film gibi izlediği dikkat çekti. Polisler, uyarılarının ardından sosyal mesafeye uymayan vatandaşları kaza bölgesinden uzaklaştırdı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ-------------------------------KAZA YERİNDEN GÖRÜNTÜ-AMBULANSLARDAN GÖRÜNTÜ-YARALILARIN AMBULANSA YERLEŞTİRİLMESİ-YARALI ÇOCUĞU SAĞLIKÇILARIN SAKİNLEŞTİRMESİ-MESAFEYE UYMAYAN VATANDAŞLARIN KAZAYI SEYRETMESİ

Haber-Kamera: Hasan AKYILDIZ/MUĞLA,

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Kamyonun çarpıp, kaçtığı engelli hayatını kaybetti

ADANA'da akülü tekerlekli sandalye ile yol kenarında ilerleyen yürüme engelli Hüseyin Karlılar (49), bir kamyonun çarpıp, kaçması sonucu hayatını kaybetti. Karlılar'ın sandalyesi, kaza sırasında parçalanarak, yüzlerce metre uzağa savruldu.

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. Yürüme engelli Hüseyin Karlılar'a, akülü tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında ilerlerken plakası alınamayan bir kamyon çarpıp, kaçtı. Sesi duyup, yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Karlılar'ın öldüğünü belirledi. Kaza sırasında akülü tekerlekli sandalyenin parçalanarak yüzlerce metre uzağa savrulduğu dikkat çekti.MASKESİZ TOPLANDILARKazayı duyup, olay yerine gelen onlarca mahalle sakininin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Mahalle sakinleri, polisin uyarısı sonrası kaza yerinden uzaklaştı.

Polis, Hüseyin Karlılar'ın ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İntihar, Hastane, Aralık, DHA, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

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